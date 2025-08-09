Omezené kapacity, náklady na klimatizaci a osvětlení. Ubývá vlaků s kupé, dopravcům se nevyplatí
Pro někoho kupé ve vlaku znamená víc klidu a soukromí, pro někoho zase noční můru ze sdílení stísněného prostoru s cizími lidmi. Zastánce u cestujících si najdou obě řešení. Evropský i český trend je ale jasný – nové oddílové vozy se téměř nevyrábí, a tak osobní vagony s kupé z kolejí pomalu mizí. Staré a vysloužilé jdou do šrotu a nahrazují je vozy velkoprostorové.
„Já přímo nesnáším kupé, ve velkoprostorovém voze si vždycky najdu místo někde u stolečku, kde můžu pracovat,“ popisuje cestující pan Vladimír. Co mu vadí na voze s kupé? „Že tam sedím s cizími lidmi, nemůžu si tam vytáhnout počítač na nějaký stoleček, to je hlavní,“ říká pan Vladimír.
00:00 / 00:00
České dráhy kupé vyřazují, Regiojet s omezeným počtem počítá i do budoucna. Poslechněte si reportáž
Je tady s ním i pan Václav, který také jezdí raději v otevřeném vagónu, „ale pamatuji si doby, kdy se jezdilo v kupé hodně, jiné otevřené nebyly,“ vysvětluje. „Člověk si zakouřil, protože nemohl jinam, byly kuřácká. Ale přiznám se, že preference otevřeného vozu je především z toho důvodu, že v kupé bývá těsno,“ dodává.
S manželem a dvěma malými dětmi dnes cestuje taky paní Míša. „Nám je to asi úplně jedno. My jezdíme, já nevím, jednou za půl roku, takže nám je to fakt jedno,“ říká. „Podle toho, jak to vyjde, jak jsou místa volná. Teď máme tenhle s kupé, ráno jsme jeli v otevřeném voze,“ popisuje paní Míša. Vnímá pouze výhodu toho, že v kupé mají cestující více soukromí.
Poměr 50 na 50
Podle Českých drah však preference oddílových vozů klesá, říká mluvčí dopravce Filip Medelský: „Velkoprostorové vozy preferují mladší cestující, pak třeba ženy nebo obecně lidé, co cestují sami z důvodu bezpečí a nějakého pohodlí, nebo pak třeba starší generace, jak je i historicky navyklá, tak preferuje oddílové vozy.“
Legendární ‚béčka‘ s koženkovými sedačkami dosluhují. Staré vagóny postupně vytlačují ty moderní
Číst článek
Třeba právě České dráhy naposledy nový oddílový vůz, tedy kupé, uvedly do provozu před dvaceti lety v poslední malé dodávce. S tím, jak přicházejí nové velkoprostorové jednotky a vagóny, třeba Interpantery nebo Comfort Jety, a starší oddílové vagóny dosluhují, mění se jejich poměr.
„V tuto chvíli v dálkové dopravě je ten poměr 50 na 50, s tím, že my už nakupujeme pouze velkoprostorové vozy, to znamená, postupně se ten poměr začíná překlápět na stranu velkoprostoru,“ popisuje Medelský.
Leo Express využívá pouze velkoprostorové jednotky. RegioJet si menší část kupévozů drží, popisuje majitel společnosti Radim Jančura. „RegioJet dnes provozuje zhruba 300 vagonů a řekl bych, že těch kupévozů je zhruba dvacet procent. A to si myslím, že je přesně ten poměr, kdy cestující preferuje kupátkový vůz, který má svoje výhody, zejména pro rodiny s dětmi nebo pro skupiny,“ odhaduje.
Vyšší výdaje
RegioJet s kupé počítá i do budoucna. Teď nakupuje použité vozy první třídy od Německých drah, které mají menší počet oddílů a tudíž jsou jednotlivá kupé větší. Ty pak v Česku jezdí jako vozy třídy druhé. U výrobců chce poptat taky zcela nové vagóny.
Praha má po 40 letech nové nádraží. Železnice propojí Bubny s novou zastávkou na Výstavišti
Číst článek
„Zvýšíme nákup nových vozů, kde se počítá i s kupátovými vozy. Takže není to jednoznačně minulost, ale naprosto chápu, že dopravci od toho ustupují, protože z ekonomických důvodů ta kupata přestala mít smysl,“ říká Jančura.
Oddílový vůz totiž jednoduše tolik nevydělává, protože má zpravidla zhruba o pětinu nižší kapacitu než vůz velkoprostorový. Navíc znamená i další vyšší výdaje, jak popisuje mluvčí výrobce Alstom Judita Urbánková:
„Nevýhodou vozů nebo jednotek s kupé jsou kromě omezené kapacity sedaček také například vyšší náklady na klimatizaci nebo osvětlení. Nicméně prostorové uspořádání se vytváří na přání zákazníka. Tedy, pokud by byl zájem, je Alstom schopen dodat ucelené elektrické jednotky s kupé.“
A minimální poptávku po kupévozech potvrzuje i česká Škoda Transportation a její mluvčí Jan Švehla. „V posledních deseti letech jsme nevyrobili žádný vůz pro osobní železniční dopravu, který by měl interiér rozdělený na jednotlivá kupé,“ potvrzuje Švehla. Vagony mají životnost zpravidla kolem 40 let. Nejmladší kupévozy jsou tak zpravidla zhruba v polovině své služby.