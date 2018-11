Místo kol omezení předzahrádek. Nastupující starosta Prahy 1 Čižinský chce vyjít vstříc chodcům i cyklistům

Původní návrh starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého (TOP 09) na omezení cyklistů v centru metropole padá definitivně pod stůl. Nastupující šéf městské části Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) totiž s paušálním zákazem kol v pěších zónách nepočítá. Ba naopak. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, chce cyklistům i chodcům vyjít vstříc a omezit spíše předzahrádky restauratérů. Původní zpráva Praha 19:01 11. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Omezení pro cyklisty v centru Prahy v pěších zónách zrušil v červenci Městský soud v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Letos v létě kvůli tomu byl velký rozruch. V červenci se v centru Prahy objevilo značení, které zakázalo vjezd cyklistů do pěších zón. Mezi 10. a 17. hodinou tak museli sesednout z kola a přes Staroměstské náměstí či náměstí Republiky ho vést.

Do ulic tehdy kvůli omezení vyšly protestovat desítky lidí a samotnou podobu značení kritizovala i primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Zákaz vjezdu pro kola ale nakonec netrval dlouho. Opatření ke konci července z podnětu spolku Auto*Mat zrušil Městský soud v Praze jako nepřiměřený.

Praha 1 tak měla vrátit vše do původního stavu, což se ale zatím stalo jen částečně. Městská část v čele s končícím starostu Oldřichem Lomeckým (TOP 09) chtěla najít jiný způsob, jak cyklistiku v centru metropole omezit, a zvolila proto kompromisní řešení.

Změna po volbách

Po říjnových komunálních volbách je ale všechno jinak. Nové vedení městské části totiž ve šlépějích svého předchůdce jít nechce. Nastupující starosta Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) chce naopak vyjít vstříc vedle chodců i cyklistům.

„Musíme být na jednu stranu ohleduplní, a to zejména vůči chodcům, protože chodec je tím slabším v případě střetu s cyklistou. Na druhou stranu chceme, aby centru bylo průjezdné pro cyklisty,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Čižinský je tak proti paušálnímu zákazu vjezdu kol do pěších zón, každé místo by se podle něj mělo posuzovat individuálně. „Někde bych považoval za přiměřené omezení rychlosti, jinde by šlo udělat cyklotrasy. Vždy zvážíme, jaká je hustota chodců a jak je ulice široká,“ popsal.

Snížení rychlosti cyklistů na 10 km/h už dříve kritizoval Lomecký. Podle něj by šlo jen o deklarativní značku, která by byla těžko vymahatelná. „Měření této rychlosti se stávajícím zařízením, které policie má, by nebylo dost dobře možné. Devadesát procent kol navíc není vybaveno měřicím zařízením. Považuji to za deklarativní blábol,“ řekl nyní pro iROZHLAS.cz.

Jak by chtěl rychlost cyklistů měřit, Čižinský nevysvětlil. Zároveň ale připustil, že by na některých místech mohla nová koalice vjezd kol zcela zakázat. „Třeba v ulici Karlova, kde je jedna z největších hustot chodců,“ doplnil.

Značení pro cyklisty je však potřeba dořešit, jak upozorňuje Vratislav Filler ze spolku Auto*Mat, který se v debatě o omezeních pro kola angažuje. „Zatím jsme nejednali, čekáme na novou radu, až bude potvrzena. Přepokládám ale, že se díky té změně na radnici podstatně lépe dohodneme.“

Předzahrádky v ohrožení

Ve prospěch „průchodnosti a průjezdnosti“ by navíc podle Čižinského mohly ustoupit předzahrádky restaurací. „Když bude více místa, tak bude více místa pro cyklisty i pro chodce,“ pokračoval.

Značení pro cyklisty Ačkoli z centra Prahy zmizely kulaté zákazové značky, na dlažbě v historické části města jsou stále k vidění přeškrtnuté znaky kol. Tento zákaz zatím ruší pouze přelepy na informativních značkách. Dopravní značení omezující pohyb cyklistů v centru Prahy stálo 254 328 korun, jak už dříve upozornil server iROZHLAS.cz. Další peníze se investovaly do jeho částečného odstranění.

S tím však příliš nesouhlasí prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Podle něj by to bylo nespravedlivé vůči restauratérům, kteří mají provozovnu v pěších zónách. „Určitě by nebylo dobře, kdyby se to lišilo lokálně, kdyby tím tedy někteří provozovatelé, protože jsou v určitých zónách, trpěli více než jiní,“ uvedl.

Zároveň zdůraznil, že městská část by tím mohla přijít o část svých příjmů. „Naše předzahrádky jsou teď nejdražší v Evropě. Metr čtvereční vychází na den na 100 korun, což je ještě více než v Londýně. Pro provozovatele restaurací to není navýšený byznys, lidé chtějí sedět v létě venku a uvnitř jsou restaurace prázdné,“ doplnil.

Omezení předzahrádek se nelíbí ani Lomeckému. „Lidé chtějí nadýchat kolorit města, proto si na tu předzahrádku sedají. Obrat je o to jenom proto, aby se cyklistům lépe jezdilo, je jen takový výkřik do tmy. Předzahrádky jsme také nepovolovali nijak bezhlavě. Pokud by měly tvořit problém pro chodce, tam se nepovolovaly,“ popsal.