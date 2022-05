Hřib navrhuje omezit dávky ukrajinským uprchlíkům v přetížených místech

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) navrhuje omezit ukrajinským uprchlíkům vyplácení dávek a dotací jejich ubytování v místech, kde už není kapacita. Podle něho by se měl také koordinovaně řídit přesun běženců do míst s volnější kapacitou. Hřib to dnes uvedl po jednání představitelů krajů s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Ministr se k jednání vyjádří na brífinku ve 14.00.

