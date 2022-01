ONLINE: V Česku už převažuje omikron. Tuto variantu vykázala více než polovina testů pozitivních na covid

Podle předpokladů se varianta omikron již stala dominantní variantou na území České republiky. Přenáší se s vyšší účinností a plošně se nad hranici 50 procent zkoumaných pozitivních případů v Česku dostala k sobotě 8. ledna. Za následující den, tedy neděli, kdy data odrážejí spíše testy z laboratoří ve větších městech, a také zpravidla v neděli chodí na vyšetření méně lidí, pak podíl detekcí varianty omikron dosáhl až k hranici 79 procent. Sledujeme online Praha 18:27 10. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle předpokladů se varianta omikron již stala dominantní variantou na území České republiky | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Česku bylo za posledních 14 dní (tj. od 27. prosince 2021 do 09. ledna 2022, pozn. redakce) zachyceno 82 759 případů SARS-CoV-2 pozitivních osob, s denním průměrem zhruba 5 911 případů, což představuje 14denní incidenci přibližně 773 nakažených na 100 000 obyvatel. Za uvedené období bylo nahlášeno 3 187 hospitalizací. Celkový počet hospitalizací do nedělního dne je 2 229 osob, z toho 452 s vážným průběhem.

Přehled významných sekvenovaných variant v Česku jako podíl z celku | Zdroj: ÚZIS ČR

„Jak ukazují data, mezi hospitalizovanými za posledních 14 dní setrvale významně převažují neočkovaní. I vzhledem k masivní převaze omikronu, který se šíří rychleji než předchozí varianty, zdůrazňuji znovu důležitost očkování a posilující dávky očkování proti covidu-19. Velký význam má i dodržování hygienických opatření. Respirátory, rozestupy i důsledná hygiena rukou jsou v boji proti šíření nákazy velmi důležitými prvky,“ zdůrazňuje ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Nejvyšší sedmidenní incidence covid-19 je aktuálně hlášena v okresech Praha-západ, Praha, Praha-východ a Česká Lípa.

Co se týká počtu provedených diskriminačních PCR testů, v období od 2. do 9. ledna má Národní referenční pracoviště k dispozici data z 26 275 testů ze 77 laboratoří. Za rok 2021 až do 10. ledna 2022 pak bylo v Česku celogenomově sekvenováno 21 933 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků.