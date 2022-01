Jak léčit omikron? Chce to paracetamol, čaj a postel, doporučuje lékař

Schillerová: ANO bude mít svého kandidáta na prezidenta. Překvapilo by mě, kdyby to nebyl Babiš

Babiš chce prý pravidelně jezdit do regionů a komunikovat s voliči. Zároveň se také rozhoduje, zda půjde do prezidentských voleb. Schillerová očekává, že kandidovat bude, opak by ji překvapil.