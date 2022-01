Šíření varianty omikron už nejde zastavit, promoří se jím celá populace, říká biochemik Šerý

Variantou omikron se podle ředitele brněnské laboratoře Elisabeth Pharmacon Omara Šerého promoří celá populace, nelze to podle něj už zastavit. Šerý to řekl v rozhovoru s ČTK. Za chybu považuje zkrácení izolace na pět dní. To platí od úterý, pokud lidé nemají příznaky nemoci. Dosud izolace trvala 14 dní. Šerý: Variantou omikron se promoří celá populace, už to nejde zastavit 10:02 11. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Omara Šerého se už teď nedá nic dělat a populace bude variantou koronaviru omikron promořena celá | Zdroj: čt24

V laboratoři Omara Šerého jen za neděli zachytili 12,6 procenta pozitivních vzorků na koronavirus, z nich ale už 81 procent byla varianta omikron. „Dá se předpokládat, že příští týden to už bude skoro 100 procent. Omikron plně převládne, stejně jako se to stalo u předchozích variant,“ uvedl Šerý.

Za nedělní odpoledne a pondělní dopoledne máme v naší laboratoři v Brně 12,6% pozitivních osob na SARS-CoV-2 ze všech vyšetřených a varianta omicron už zaujímá 81% ze všech pozitivních vzorků. — O Šerý (@omarsery1) January 10, 2022

Podle něj se nyní už nedá nic dělat a populace bude omikronem promořena celá. „Lidé se vždy začnou ptát, co mají dělat, když už je pozdě. Když narazí Titanic do ledovce. To už se znovu stalo a znovu je pozdě,“ uvedl Šerý. Podle něj lze šíření omikronu už jen zbrzdit, ale ne zavedením pětidenní izolace.

„Pětidenní karanténa je v pořádku, ale pokud budeme pozitivně testované lidi po pěti dnech pouštět do práce, tak se to rozjede ještě mnohem více,“ uvedl Šerý.

Pětidenní izolace lidí, kteří se nakazili koronavirem, se stejně jako karanténa jejich blízkých kontaktů od úterka zkracuje na pět kalendářních dní, pokud lidé nemají příznaky nemoci. Dosud trvala izolace dva týdny a karanténu mohli lidé bez příznaků ukončit po sedmi dnech negativním PCR testem. Lidem s příznaky hygienici izolaci ukončí dva dny po jejich odeznění. Tento týden ještě nemusí do karantény lidé po očkování nebo prodělání nemoci v posledních 180 dnech, od pondělí 17. ledna se to změní.

Prodělání delty nechrání

Podle Šerého se postupně ukazuje, že prodělání současné varianty delta tolik nechrání před omikronem, ale prodělání omikronu chrání před deltou a před dalšími variantami. Už dříve také uvedl, že očkování nijak nepostihuje šíření varianty omikron. Z tohoto pohledu jsou nyní podle něj zbytečné covidové pasy a zakazování vstupu někam neočkovaným.

Pokud jde o zaplnění nemocnic, Šerý nepředpokládá, že by se kvůli šíření omikronu dostaly za hranu kapacit. „Je dost pravděpodobné, že se opět dostaneme na nějaké hranice zaplněnosti, ale nemělo by to takzvaně přetéci. A to i díky tomu, že spoustu lidí covid už prodělalo. Prodělání covidu chrání lépe než očkování,“ uvedl Šerý.

Promoření, které podle něj už nyní nelze zastavit, ale podle něj zajistí klidné minimálně letošní léto. „Promořování ale s sebou přináší další varianty a vláda by už nyní měla nastavovat, jak využít to léto, aby se to tady na podzim a v zimě znovu nerozjelo. Je třeba zavčas nastavit záchyt lidí, kteří se vrací ze zahraničí a konečně softwarově posílit přetížená call centra,“ uvedl Šerý.

Státní zdravotní ústav v pondělí uvedl, že v Česku už převládá varianta omikron. Nad 50 procent omikronu ukázala data poprvé v sobotu 8. ledna. Podle dat z laboratoří ve větších městech to může být až téměř 79 procent. Odborníci očekávají velký nárůst počtu nových případů, dosáhnout může až 50 tisíc nově pozitivních za den.