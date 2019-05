Zpřísnění pravidel pomohlo. Poslanci pečlivě posílají omluvenky, počet neomluvených dní klesl

Poslanci chybějící na jednání pléna poslanecké sněmovny se od začátku dubna omlouvají mnohem pečlivěji než dřív. Vyplývá to z údajů organizačního odboru sněmovny, které má Radiožurnál k dispozici. Příčinou důslednějšího omlouvání zákonodárců je zpřísnění pravidel: podle nich má totiž poslanec nově za dva neomluvené dny v měsíci přijít o polovinu platu. Praha 7:04 22. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci chybějící na jednání pléna poslanecké sněmovny se od začátku dubna omlouvají mnohem pečlivěji než dřív (ilustrační snímek) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čtyři neomluvené absence pak znamenají ztrátu celého platu. Zatímco ještě na začátku roku byly neomluvené absence celkem běžné, v dubnu se už všichni chybějící poslanci řádně omluvili.

„Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tyto poslankyně a poslanci: Margita Balaštíková - pracovní důvody, Jiří Bláha - zdravotní důvody, Jaroslav Bžoch - zahraniční cesta…“ předčítal na úvod sněmovního jednání 16. dubna předseda dolní komory Radek Vondráček z hnutí ANO omluvenky svých kolegů.

V ten den jich přišlo celkem devatenáct. Neomluvená nezůstala žádná absence. V té době už za to totiž poslancům hrozil finanční postih. Ještě v lednu přitom zůstaly víc než dvě desítky absencí bez omluvy, jak vyplývá z analýzy místopředsedy sněmovny Vojtěcha Pikala z Pirátské strany. Zpřísnění pravidel se podle něho osvědčilo.

Pozitivní výsledky

„Klesl počet neomluvených dní a klesl prakticky na nulu počet případů, kdy byli poslanci nepřítomni a neomluveni více než dva dny za ten měsíc v kuse. Což jsou všechno pozitivní výsledky. Plus se nám mimochodem podařilo odbourat podpisové listiny na výborech a plénu, protože tam se přítomnost sleduje podle přihlášení hlasovací kartou v zařízení,“ řekl Radiožurnálu Pikal.

Ještě v lednu byli dokonce čtyři poslanci s dvěma neomluvenými absencemi. Za takový prohřešek by už v současnosti přišli o polovinu platu, tedy o víc než čtyřicet tisíc korun. V prosinci minulého roku pak bylo takových absentérů dokonce šest.

Že mělo zpřísnění pravidel pozitivní dopad na docházku, potvrzuje i předseda Sněmovny Radek Vondráček.

„První měsíc byli důsledně omluveni všichni. Buď teda byli přítomni, nebo byli řádně omluveni. Tento měsíc mám avizované tři neomluvené účasti. Nicméně vždy jen jedna na každého poslance, takže to neznamená snížení platu,“ řekl Vondráček.

Nedokonalá omluvenka

Pikal i Vondráček se shodují na tom, že ani současný systém omlouvání není dokonalý. „Nikdo totiž neřeší, zda je omluva skutečně opodstatněná,“ upozorňuje Vondráček.

„Pořád stačí poslat omluvu i bez udání důvodu: omlouvám se, Vondráček. Hotovo, a my to akceptujeme,“ dodává.

V praxi se tak stává, že se poslanec omluví z „pracovních důvodů“, aby měl čas na předvolební kampaň. Pod „osobní důvody“ se pak vejde například i dovolená s rodinou. Vondráček chce proto prosadit novelu zákona o platech ústavních činitelů.

„Kde bychom definovali, co to je řádná omluva. Nějaký předběžný návrh mám už napsaný. Já jsem tam měl zkrátka důvody, které souvisejí se sněmovnou. Byl jsem upozorněn na to: A co svatba, pohřeb? V tom mají pravdu. Proč bychom to měli mít přísnější než zákoník práce, takže je potřeba to do toho nějak zapracovat ještě,“ řekl Vondráček.

Vojtěch Pikal chce zase otevřít diskuzi o tom, jestli by se neměly načtené omluvenky poslanců do budoucna souhrnně zveřejňovat.