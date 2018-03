'Facka demokracii' a 'důkaz spolupráce ANO s komunisty.' Poslanci komentovali zvolení Ondráčka

Poslanci po pátečním tajném hlasování komentovali zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela Sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Části sněmovny vadí Ondráčkova socialistická minulost, kdy působil jako člen pohotovostního pluku a zasahoval proti demonstrantům. Opozice proto v souvislosti s výsledkem páteční volby hovoří o facce demokracii nebo o dalším důkazu spolupráce hnutí ANO s komunisty. Praha 15:44 2. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Zvolení Ondráčka do čela komise hodnotí opoziční poslanci jako skandální a smutné. Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že je to další důkaz spolupráce hnutí ANO a KSČM. Podle předsedy Starostů Petra Gazdíka je Odráčkovo zvolení fackou české demokracii.

Zdeněk Ondráček zvolen předsedou komise pro kontrolu GIBS. Andrej Babiš tlačí na ředitele GIBS, aby odstoupil. Česká republika - březen 2018. — Markéta Adamová (@market_a) 2. března 2018

'Stydím se za kolegy'

S volbou nesouhlasil ani primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO), který na twitteru komentoval hlasování kolegů z hnutí ANO.

Stydím se za hlasování těch mých kolegů z hnutí ANO, "díky" kterým dnes došlo ke skandálnímu zvolení Zdeňka Ondráčka šéfem komise pro kontrolu GIBS. Účelový politický pragmatismus nemůže být nadřazen idejím a ideálům, na kterých hnutí ANO původně vzniklo. https://t.co/4iwLBRHZBm — Tomáš Macura (@Macura2014) 2. března 2018

Zklamán byl i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), byť podle opozice právě zástupci ANO měli na zvolení zásadní podíl. „Mě to moc mrzí, že uspěl, a připadá mi to jako facka všem těm, kteří tehdy stáli na druhé straně a které pan Ondráček svým obuškem umravňoval,“ řekl po volbě Pelikán médiím.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury bylo zvolení Ondráčka demokratickým rozhodnutím Sněmovny. Výběr Ondráčka podle Okamury nebyl šťastnou volbou. „Na druhou stranu jsem rád, že už se ta agónie nějakým způsobem ukončila,“ dodal.

Zvolení Ondráčka komentoval na Twitteru také místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Možná to někomu nedochází, ale ta urputnost bojů za komisi GIBS může mít dopad na jednání o vládě pic.twitter.com/3DHqwXAQql — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) 2. března 2018

V lednu 1989 Ondráček jako příslušník pohotovostního útvaru Veřejné bezpečnosti zasahoval proti demonstrantům během tzv. Palachova týdne. V listopadu 1989 byl připraven jako posila při zásahu na Národní třídě v Praze, který odstartoval pád komunistického režimu v tehdejším Československu.

Absence poslanců TOP 09

Během hlasování navíc chyběla více jak polovina poslanců sedmičlenného klub TOP 09, která výběr nominanta komunistů od začátku kritizovala. Do sněmovny v pátek dorazil pouze šéf klubu Miroslav Kalousek, Markéta Pekarová Adamová a Dominik Feri.

Podle Kalouska byl zbytek poslanců řádně omluven, na výsledek volby by podle jeho slov navíc chybějící zákonodárci neměli vliv. „Ten poměr je bohužel 115 hlasů vůči 85, takže čím méně by bylo omluveno na naší straně, tím více by bylo neomluveno na straně druhé,“ popsal serveru iROZHLAS.cz.

Ondráček kandidoval do čela komise pro kontrolu GIBS opakovaně. V prosinci ani v lednu ho ale sněmovna nezvolila. Tehdy byl jediným uchazečem o předsednické křeslo v komisi.

Inspekce bezpečnostních sborů nyní budí pozornost v souvislosti s informací, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vyzval v únoru dvakrát jejího ředitele Michala Murína, aby se vzdal funkce. Babiš uvedl, že v něho nemá důvěru a pochybuje o jeho morální a profesionální integritě. Pochyby má také o hospodaření inspekce. Murín rezignovat nehodlá. Babiš kvůli záležitosti svolal na čtvrtek Bezpečnostní radu státu. Sejde se také sněmovní bezpečnostní výbor.