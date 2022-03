Naše naděje je v Rusech samotných. Až se vytratí iluze Putinovy absolutní moci, věří bývalý analytik NATO

„Vladimir Putin se nás snaží vtáhnout do svého starého světa, ve kterém vyrůstal, ve kterém se tvořil jeho světonázor a který se mu tak líbil. Pak viděl, jak se mu systém, kterého už byl součástí, drolí,“ komentuje projev ruského prezidenta a následnou invazi Ondřej Ditrych, šéf pražského Ústavu mezinárodních vztahů a bývalý analytik pro Severoatlantickou alianci. Osobnost Plus Praha 0:10 3. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Ditrych, politolog | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Většina odborníků včetně zpravodajských služeb totiž tvrdí, že ruský prezident je odtržen od reality, možná nemá plný obraz dění na Ukrajině.

„V těchto prohlášeních se může promítat i to, že se snažíme pochopit, jak tam ten rozhodovací proces funguje. Co přimělo Putina k tomu, že se k takové akci rozhodl – jako člověk, o kterém jsme si přinejmenším mysleli, že nemá rád riziko a že se nepouští do velkých dobrodružství,“ uvažuje.

Analytik přiznává, že z rozsahu ruské invaze na Ukrajinu byl sám překvapen, třeba i kvůli vysokým nákladům, které s sebou každá válka nese.

„Je ale otázka, jestli se to dostalo i k Putinovi, protože jeho iracionalita může vycházet i z toho, že člověku ,přeskočí‘ a už nepropojuje cíle a záměry. Ta iracionalita může spočívat i v tom, že zkrátka nemá povědomí o světě kolem sebe, že je odtržený od reality.“

Problém je Putin

Ditrych tak připouští, že hlavním problémem je prezident Ruské federace.

„Ano, problémem je Vladimir Putin, protože ruský stát je autoritářský. Je to stát, který se léta snaží odříznout společnost od politiky – což je definice autoritářského státu. Teď to tedy ještě akceleruje potlačováním nezávislých médií, nevládních organizací a tak dál.“

„Naše naděje spočívá tom, že se iluze absolutní moci, kterou Putin živí, v nějaké chvíli vytratí.“ Ondřej Ditrych

„Naše naděje spočívá tom, že iluze absolutní moci, kterou Putin nyní živí, se v nějaké chvíli vytratí. Zdvihne se ten oblak a bude to znamenat politickou změnu. Musíme to pravděpodobně nechat na Rusech samotných, protože my se nyní opravdu dostáváme na velice tenkou hranici, do strašně rizikové situace.“

V opačném případě podle analytika hrozí přímá konfrontace Ruska a NATO. „Proto se také Aliance teď tak snaží vyhnout pokusům o uvalení bezletové zóny nad Ukrajinou. To totiž může vyústit v mnohem větší tragédii, než které nyní svědčíme. A politika je tragická.“

Putina tak podle bývalého analytika NATO může zastavit pouze diplomacie. „Neměli bychom podceňovat ani dopady mimořádně rozsáhlých sankcí,“ uvažuje.

„Sankce a mezinárodní izolace ruského státu, kterou sledujeme, je opravdu bezprecedentní. Na druhé straně – ruská vojenská operace, respektive invaze, neprobíhá zřejmě podle původních Putinových představ.“

Ruská armáda evidentně nebyla připravená, a ani schopná, vést takto velkou konvenční válku a vysvětlení je řada.

„Možná, že toho schopna není, možná, že rozhodnutí bylo drženo v takové tajnosti, že se na to jednotlivé složky nemohly dobře připravit – a ještě uvidíme něco jiného, až se celý aparát zkonsoliduje. Zde bych nebyl příliš optimistický.“

„Ve výsledku to, co Vladimira Putina zastaví, bude diplomatická dohoda v nějaké chvíli. Doufejme, že to bude co nejdřív, protože lidské utrpení je strašlivé. Můžeme jen doufat, že zbraně utichnou co nejdřív a pak se, doufejme, otevře prostor pro diplomatické řešení celé situace,“ uzavírá ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Ditrych.

