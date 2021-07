Ministerstvo musí vysvětlit, proč mají roušky nosit i ti, které považuje za bezinfekční, říká právník Dostál

Ministerstvo zdravotnictví doplní odůvodnění opatření o povinném nošení respirátorů ve vnitřních prostorech podle požadavků Nejvyššího správního soudu. Šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že si neumí představit, že by neplatilo. Právníka specializujícího se na zdravotnické právo Ondřeje Dostála takový postoj mrzí. „Máme tady příklad Velké Británie, kde už se ustupuje od některých opatření a představit si to nepochybně lze,“ řekl Radiožurnálu. Praha 16:36 28. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Právník Ondřej Dostál míní, že problémem současných opatření je i nízká vymahatelnost a klesající úcta k právu | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Nejvyšší správní soud v úterý zrušil opatření ministerstva zdravotnictví o nošení respirátorů ve vnitřních prostorách. Krok zdůvodnil tím, že není náležitě odůvodněné. Resort následně potvrdil, že opatření doplní. Podle Dostála, který je zároveň kandidátem koalice Pirátů a Starostů na post ministra zdravotnictví, ale pouhé doplnění stávajícího opatření stačit nebude.

„Ministerstvo by obstálo jen tehdy, pokud by vysvětlilo, proč i osoby, které jsou jím samotným považovány za bezinfekční, musí nosit respirátory ve vnitřních prostorech,“ míní Dostál. „Trochu mě i mrzí, že pan ministr si neumí představit, že by opatření neplatilo. Máme tady příklad Velké Británie, kde už se ustupuje od některých opatření a představit si to nepochybně lze,“ podotýká.

Z opatření by tak měl být dle Dostála vyňat každý, u koho není toto omezení nezbytné. „Nošení roušek jako takové obstát může, ale musí být vyňat každý, u koho to není nezbytné a u kterého by se jednalo o šikanózní a zbytečné opatření,“ říká právník.

Otázka protilátek

Tématem je v souvislosti s nutností prokázat na mnohých místech bezinfekčnost, i otázka protilátek - tedy jestli by mezi nerizikové měli být označeni i lidé, kteří mají prokázanou vysokou hladinu protilátek.

„Zdůvodnění jsme tam dali a je jednoznačné. V tuto chvíli neexistují žádná jasná stanoviska ani studie, které by říkaly, že pokud má někdo protilátky, tak je chráněn. Znám případy, kdy lidé měli míru protilátek a stejně se po čase nakazili. Nikdo není schopen říci, jaká je skutečná hranice, která reálně chrání, a jak dlouho,“ uvedl ve středu Vojtěch ve vysílání CNN Prima News.

Dostál je ale přesvědčen, že tato formulace by u soudu také neobstála - hlavně z toho důvodu, že se jí soud už jednou zabýval a ministerstvo muselo opatření změnit. „Je třeba říci, že v Rakousku jsou protilátky uznávány a nejeví se, že by na tom Rakousko zdravotně tratilo. Pokud bude chtít pan Vojtěch obstát, musí doložit proč to Rakušané dělají špatně a proč je dokazování protilátek nebezpečné,“ vysvětluje Dostál.

Diskriminace neočkovaných?

Ministr Vojtěch také upřesnil, že avizované navýšení kapacity kulturních a sportovních akcí platné od 1. srpna se týká lidí, kteří jsou očkovaní nebo covid-19 prodělali. Pořadatelé vstupenky nad hranici 3000 smějí prodávat jenom jim, negativní test návštěvníkům nad tento limit již stačit nebude. Mnozí však s ministra kritizují a změny označují za diskriminaci.

„Je to otázka jasné linie toho, že potřebujeme zajistit, aby nákaza nešířila. Test není stoprocentní garance a tak to nastavují i ostatní země. Není to diskriminace. Je to tak, že říkáme, že neočkovaní mohou dělat cokoliv, ale u velkých akcí chceme, aby byla garance, že je člověk naočkován“ vysvětlil pro CNN Prima News Vojtěch.

I s tímto přístupem by však mohl mít resort u soudu problém. Dostál navíc varuje, že povede k absurdním důsledkům. „Vytváří dojem, že je bezpečné, pokud se potká 3000 testovaných lidí a ve chvíli, kdy jich tam bude 3001, je to špatně a musí pryč.“

Dostál také podotýká, že obecná vymahatelnost opatření je velmi nízká, stejně jako důvěra občanů, kteří se restrikce naučili obcházet. Důvodem je podle něj hlavně to, že vláda neumí nutná opatření vysvětlit a občané jí nevěří - a to i tím, že nedokázala dostatečně reagovat na ohniska a naopak sázela primárně na plošná opatření i tam, kde bylo epidemické riziko malé.

„Během celé epidemie se nemohlo chodit do škol, ale mohlo se chodit do supermarketů a továren, přestože poměr rizik je jiný. Racionální politika by nebyla napadána soudy nebo by u nich obstála, a občané by jí věřili. Ale k tomu se musí změnit práce ministerstva zdravotnictví,“ dodal Dostál pro Radiožurnál.