Starostu Prahy 6 hlídá policie. Kvůli Koněvovu pomníku dostává výhrůžky, kde mu hrozí smrtí

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP09 dostal policejní ochranu kvůli dění kolem sochy maršála Koněva. Dostal totiž několik vyhrůžek fyzickou likvidací. Radnice Prahy 6 v pátek nechala pomník sovětského maršála Ivana Koněva zakrýt. Plachta má ochránit sochu proti vandalům. Ti ji naposledy minulý týden polili barvou a popsali nápisy. O budoucnosti pomníku mají zastupitelé městské části jednat 12. září. Praha 21:36 30. srpna 2019

Kvůli stržení plachty radnice požádala o zvýšenou ochranu strážníky. Večer mluvčí radnice uvedl, že starosta Kolář dostal kvůli eskalaci dění kolem sochy policejní ochranu. „Chodily mu nenávistné e-maily a zprávy na facebook vyhrožující fyzickou likvidací,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

„Výhrůžky dostávám zhruba v posledních třech dnech. Dnes (v pátek – pozn. red.) se to začalo stupňovat poté, co pan Ovčáček napsal na twitter sérii svých zpráv, tak mi začaly chodit velmi vulgární a velmi ostré zprávy, kde mi bylo vyhrožováno fyzickou likvidací. Bylo to prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů i sociálních sítí,“ řekl Radiožurnálu Kolář.

Případ stržení plachty řeší policisté. „Zabýváme se tím. Muž byl předveden na služebnu k podání vysvětlení. Věc řešíme zatím bez konkrétních závěrů,“ řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Socha bude podle mluvčího Prahy 6 zakryta do doby, než se rozhodne, co s ní dál. O jejím osudu budou jednat 12. září zastupitelé Prahy 6. Kolář sochu v uplynulých dnech nabídl ruskému velvyslanectví, aby ji umístilo do své zahrady.

Maršál Koněv v roce 1945 osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956 řídil potlačení maďarského povstání, v roce 1961 se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi a v roce 1968 údajně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem sovětských vojsk do Československa.