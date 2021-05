Narážíme na realitu, hygienici nejsou pro kontroly hostů restaurací vybaveni, říká k opatřením právník

V Česku se od pondělí znovu otevírají vnitřní prostory restaurací, klubů, diskoték nebo heren. Hygiena zároveň zpřísní v zařízeních kontroly, někteří lidé totiž často odmítají bezinfekčnost prokázat. „Musíme nastavit pravidla tak, aby je lidé dodržovali spontánně, a pak je kontrolovat, protože jinak zavládne anarchie,“ řekl Radiožurnálu Ondřej Preuss z Katedry ústavního práva při Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha 13:48 31. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří zákazníci restaurací odmítají hygienikům a policistům ukázat potvrzení o bezinfekčnosti | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Začnu tím, jak nynější situace kolem hospod vznikla. Na rozdíl například od kadeřnic nemusejí doklady o očkování, testech nebo prodělaném onemocnění covid-19 kontrolovat provozovatelé, ale hygiena a policie. Restauratéři si to vymohli s poukazem na to, že k těm kontrolám nejsou oprávnění. Měli pravdu?

To by záleželo na právním rámci. Dokážu si představit i takové nastavení, které by umožňovalo kontrolovat provozovatelům. Musíme vycházet jednak z formální stránky věci, ale i z toho, jak bude reálně norma naplňována. Tady se dalo přednost tomu, že by k vymáhání u provozovatelů často nedocházelo, tak se rovnou stanovila norma tak, aby byla proveditelná. To je podle mě rozumné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mají lidé právo neprokázat při kontrole v restauracích bezinfekčnost? Poslechněte si rozhovor s právníkem Ondřejem Preussem

Prověřovat potvrzení mají s hygieniky i policisté. Je jejich přítomnost nezbytná - nejenom proto, aby ty hlídky početně posílili, ale i z hlediska určitých pravomocí, které hygiena nemá a policie ano?

Podle pandemického zákona je to krajská hygienická stanice, kdo má opatření kontrolovat. Tady zase narážíme na realitu versus představu – hygienici nejsou vybaveni, aby plošně kontrolovali desítky tisíc osob. I z praktického hlediska je nutné zapojení dalších, aby byla kontrola efektivní. Platí také, že policie má nástroje, které hygiena nemá. Hygienici jsou zvyklí kontrolovat provozovatele, jestli dodržují v kuchyni opatření, a ne konkrétní hosty, kteří jsou vůči nim anonymní. I z tohoto hlediska má policie lepší možnosti, jak kontrolu provést.

Někteří zákazníci podle svědectví policistů odmítají doklad ukázat – s poukazem na paragrafy 53 a 55 Správního řádu, podle kterých výpověď může odepřít ten, kdo by sobě nebo osobě blízké způsobil stíhání pro správní delikt. Mají na to právo?

Tady jde o to, že přímo na místě může být udělena tzv. bloková pokuta v případě, že by se zjistilo, že člověk normu porušil. Pokud to není možné a on s tím nesouhlasí, může začít správní řízení, kde může člověk uplatnit výhrady, což je základní právo člověka – neobviňovat a nedávat důkazy proti sobě samotnému nebo proti osobně blízké. Ale to neznamená, že nemůže být za přestupek potrestán. Úřad jenom musí vyvinout mnohem větší energii. V první řadě musí zjistit jeho identitu a pak proti němu vést řízení, prokázat porušení normy a na základě toho může uplatnit sankci.

Souhlasíte s názorem advokátky Jany Zwyrtek Hamplové, že správní řízení pravděpodobně skončí kvůli důkazní nouzi?

Je to možné. Zatím podle údajů, které jsou dostupné, těch kontrol příliš neprobíhá. Dostáváme se do smyčky, na kterou jsme zvyklí po celou dobu pandemie, kdy se stanoví pravidlo, pak se nevynucuje a pak se řekne, že nefunguje nebo je zbytečné. Může to tak být, ale pokud se pravidlo nevynucuje a lidé ho začnou spontánně porušovat, nefunguje. Musíme nastavit pravidla tak, aby je dodržovali spontánně, a vysvětlit jejich nutnost. A pak je i kontrolovat, protože jinak zavládne anarchie.