‚Nelhal jsem, jenom to špatně formuloval.‘ Šéf pražského ANO Prokop vysvětluje okolnosti omluvy

Šéf pražské organizace ANO Ondřej Prokop se omluvil na síti X členovi expertního vládního týmu pro digitalizaci Michalu Bláhovi z Hlídače státu. V 31 příspěvcích ho dříve nepravdivě spojoval s organizovaným zločinem z kauzy Dozimetr. Prokop nejprve omluvu zveřejnil v sobotu v jednu v noci, později ji smazal a znovu vydal s vypnutými komentáři kolem deváté ranní. Příspěvek má zhruba 2000 reakcí. Pro iROZHLAS.cz nyní popisuje okolnosti omluvy. Rozhovor Praha 15:48 20. května 2024

Jak zpětně hodnotíte váš příspěvek na sociální síti X s omluvou Michalu Bláhovi. Sdílela ho zhruba tisícovka lidí, do toho si ho zobrazilo přes 900 tisíc lidí. Je to váš nejúspěšnější příspěvek. Čekal jste takovouto odezvu?

Myslím, že to není můj nejúspěšnější příspěvek. Ale samozřejmě jsem to čekal, protože se to hodí našim nepřátelům, protože nemají nic, čím by mohli operovat. Mám za sebou výsledky práce a tohle je jediné, co se hodilo.

Asi k tomu nemám moc co říct. Omluvil jsem se. Domluvil jsem se s panem Bláhou na mimosoudním smíru a tohle bylo součástí. Tvrzení jsem v té době asi trochu přestřelil z toho důvodu, jak jsem potom vysvětloval, že ještě dneska není prokázáno, že firmy a lidé, kteří jsou dneska sice v kauze Dozimetr obviněni, tak že budou také odsouzeni. A já to napsal způsobem, jako by už odsouzeni byli, což nebylo k panu Bláhovi fér. Proto ta omluva.

Myslíte, že bylo šťastné rozhodnutí zveřejnit tu omluvu v noci? Vypadá to, že právě tohle hodně lidí naštvalo. Najednou to působilo tak, že jste ji chtěl tak trochu schovat.

Šťastné to určitě nebylo, a proto jsem to potom smazal a zveřejnil znovu ráno tak, aby to bylo v běžný den, aby mě někdo nepopotahoval, že to bylo v noci. Proto jsem to napravil.

Zaznívaly argumenty, že to bylo kvůli tomu, abyste mohl vypnout komentáře. Bylo to tedy kvůli tomu, aby se to objevilo ráno?

Přesně tak.

Omluva Michalu Bláhovi



Vážený pane Bláho,



prostřednictvím svého účtu na sociální síti X přístupného na adrese https://t.co/RjHkM8V7vj jsem o Vás zveřejnil v období červen 2022 až září 2023 (konkrétně ve dnech 27. 6. 2022, 28. 6. 2022, 30. 6. 2022, 5. 7. 2022, 23. 7. 2022, 26.… — Ondřej Prokop (@oprokop) May 18, 2024

Myslíte, že soud tu vaši omluvu nakonec přijme? Protože pan Bláha pak tvrdil, že jste si ho potom zablokoval, že omluvu už ani neviděl. Také jste k ní pak připojil vysvětlení nebo spíš kritický komentář, který působil tak, že se s tím úplně neztotožňujete. Myslíte, že soud bude tuhle formu akceptovat?

Soudní smír nabyl právní moci. To znamená, že je uzavřený. Nevím, co by se mělo dít dál. Pokud pan Bláha není s něčím spokojený, nechť mě třeba znovu žaluje. Ale já si nemyslím, že bych udělal cokoli špatně. Omluvu jsem zveřejnil přesně tak, jak byla popsána v soudním smíru. Nedoplnil jsem nic k tomu konkrétnímu článku, ale dal jsem pod to nějaké komentáře.

Bylo to vysvětlení faktů, proč se omlouvám, že to není kvůli tomu, že bych lhal a že tvrzení nejsou pravdivá, jenom byla špatně naformulovaná. Nemůžeme dnes říci, že ti lidé budou opravdu odsouzeni, že to jsou opravdu zločinci, ale musíme ctít presumpci neviny. V tom to bylo přestřelené a tam jsem to jenom vysvětloval, protože lidé tomu nerozuměli.

‚Udělal jsem chybu‘

Měla jsem pocit, že se tam hodně obhajujete. Působilo to na mě tak, že s tou omluvou nesouzníte. Proto mě zajímalo, proč jste nakonec na ten smír přistoupil?

Souzním s ním kvůli tomu, že ta tvrzení byla předčasná. Protože opravdu není možné tvrdit, že pomáhal nebo neuhlídal peníze, které šly do organizovaného zločinu zločincům, protože ti lidé opravdu dneska ještě ctí presumpci neviny. Ačkoli jsou obviněni, unikla spousta věcí do médií, tak se o nich nedá mluvit tak, že by byli dneska zločinci. Souhlasím, udělal jsem chybu. A za to jsem se panu Bláhovi omluvil. Ve smíru není, že bych lhal, ale bylo tam, že má tvrzení jsou neprokázaná.

Ještě malý dodatek na vysvětlenou:



Pojďme si shrnut fakta: Pan Michal Bláha, nominant Pirátů, působil jako předseda dozorčí rady Operátor ICT, která podle úniků z policejních spisů v médiích, spolupracovala s firmami zapojenými do kauzy Dozimetr: Peníze daňových poplatníků byly… — Ondřej Prokop (@oprokop) May 18, 2024

Vaše tvrzení byla neprokázaná nebo nepodložená, tudíž to na mě působilo tak, že jsou to vaše domněnky, které jste vydával za fakta. Ale teď teda uznáváte, že to bylo předčasné a panu Bláhovi měla náležet omluva?

Určitě. Fakta jsou taková, že on byl opravdu předseda dozorčí rady Operátor ICT, která si podle uniklých odposlechů objednávala zakázky u firem, které jsou dneska v kauze Dozimetr zapletené. Ale nemůžeme mluvit o tom, že se tam skutečně stal nějaký trestný čin, protože ta kauza nedošla ani k soudu. Fakta a reálie jsou správné, ale hodnocení byla předčasná a nejsou prokázaná.

Na sociální síti X jste psal, že moudřejší ustoupí. Bylo moudré se tedy pustit do dalších diskusí a dalších komentářů? Neměl jste respektovat rozhodnutí soudu a vůbec už to raději nekomentovat? Přišlo mi, že se to vašimi komentáři akorát zhoršovalo.

To si nemyslím. Sdílení bylo několik stovek hned v sobotu. Kolovaly různé dezinformace a dezinterpretace, proto jsem to potřeboval uvést na pravou míru. Ještě o tom natočím video, aby to lidé pochopili. Přijde mi, že většina lidí na sociální síti X vůbec nepochopila, o čem ten náš smír je.

31 příspěvků na sociální síti X na adresu pana Bláhy není málo. Proč vám tolik leží v žaludku? Není to politický konkurent. Nemá politickou funkci, kam by byl volen lidmi. Nabízí se otázka, jestli je to kvůli tomu, že před lety upozornil na vaše angažmá v dozorčích radách, za které jste i přes absence na schůzích bral vysoké odměny.

Ne, takto to vůbec není. Pan Bláha nám, třeba i s Patrikem Nacherem (poslanec ANO, pozn. red.), vadí a dlouhodobě na to upozorňujeme kvůli dvojímu metru. Má svůj Hlídač státu, přes který neustále upozorňuje na různé věci, které způsobují členové hnutí ANO a opozičních stran. Ale nikdy nepoukazuje na v uvozovkách to samé, co se děje u Pirátů, u stran pětikoalice. Viz třeba tyto absence v dozorčích radách. Myslím, že se nevymykám nějakému průměru. Ale on na to upozorní. A to není jenom o mně, je to o celé řadě dalších lidí, poslanců hnutí ANO, na které on neustále útočí.

Těch mých 31 příspěvků na sociální síti X, to byly vždycky odpovědi. On zaútočil na někoho z našich lidí a já jsme mu na to v dlouhé diskusi odpověděl, jestli už vysvětlil občanům, proč neuhlídal peníze, které posílal firmám z Dozimetru. Vždycky to byla odpověď na jed, který vypustil na sítě.

Lhářům a zmetkům se nesmí ustupovat



V sobotu zveřejnil @OProkop, šéf pražské organizace Hnutí ANO, soudem vynucenou omluvu, že o mě 31x lhal.



Proč o mě začal lhát? Protože jsme v @hlidacstatu zjistili, že bere statisíce na odměnách bez odvedené práce (viz… pic.twitter.com/BZ0tni267t — Michal Bláha (@michalblaha) May 18, 2024

Máte nějakou odezvu ohledně tohoto sporu od vedení hnutí ANO? Máte jejich podporu, nebo naopak spíše říkají, že byste měl komunikaci mírnit? Máte od nich nějakou reakci?

Vůbec jsme to neřešili (Na sítích se členové vedení ANO během víkendu ke sporu nevyjádřili - pozn. red). A předpokládám, že se to ani řešit nebude. Řeší to jenom zástupci pětikoalice. Za mě je to uzavřená věc. Já jsem se panu Bláhovi omluvil, jak jsme se dohodli, jak jsme uzavřeli smír. Nevím, proč by to měl kdokoli řešit.

Máte ještě zaplatit 50 tisíc korun. Platba proběhne, nebo už proběhla? Máte na to nějaký termín?

Proběhla dneska (v pondělí, pozn. red.). Od soudu jsme měli do tří dnů zveřejnit omluvu. Do deseti dnů zaplatit platbu. Takže dneska jsem to poslal. S panem Bláhou jsme se ve smírném řízení domluvili, že peníze využije na charitativní účely, což se mi líbilo, takže jsem s tím souhlasil. A jsem zvědav, jak těch 50 tisíc vynaloží.

Řádnou omluvu budu vymáhat exekučně, říká Bláha Již na prvním jednání soudu soud jednoznačně konstatoval, že lživá tvrzení pana Prokopa jsou skutková tvrzení, která on musí před soudem prokázat.

Jeho lživá tvrzení je možné rozdělit do dvou kategorií. První lživě konstatovala, že jsem financoval (či v jiných formulacích) pomáhal financovat organizovaný zločin ve výši několika desítek milionů korun, a to jako předseda dozorčí rady Operátor ICT. a) Operátor ICT uzavřel roky před vyšetřováním Dozimetru dvě malé smlouvy s firmami vlastněnými obviněnými v celkové částce 768 tisíc Kč. Z toho větší smlouva nebyla nikdy plněna a nebyly z ní vyplacený žádné prostředky. Tzn. tvrzení o desítkách milionů Kč je zcela v rozporu s realitou.

b) Člen dozorčí rady nemá ze zákona pravomoci zabránit či zajistit uzavření konkrétní smlouvy společnosti, což by pan Prokop jako mnohaletý člen dozorčích rad mohl vědět a zcela jistě ví. Pouze veřejně tento zlý záměr prezentoval jako běžnou součást činnosti člena dozorčí rady. Druhé tvrzení říkalo, že jsem svůj 22 let starý automobil dostal jako úplatek od obviněných z kauzy Dozimetr. Toto tvrzení koordinovaně sdíleli i další členové hnutí ANO, jako Patrik Nacher. Všechna tato tvrzení jsou objektivně lživá, podložená záznamy v registru smluv, doklady a samozřejmě doložená soudu. A za všech těchto 31 lživých tvrzení se mi pan Prokop také dobrovolně omluvil. Soudce na obou jednáních jednoznačně deklaroval (i formou předběžného soudního názoru), že tvrzení pana Prokopa jsou skutková tvrzení, jejichž pravdivost bude muset dokázat. Současně nás však nabádal k uzavření smíru, který jsem v dobré víře z čestných úmyslů pana Prokopa uzavřel. Zpětně po třech dnech vidím, že to byla chyba. Dodatky, které pan Prokop k omluvě doplnil, jsou podle mě i mého právního zástupce v rozporu s dohodou o smíru i platnou judikaturou a v souladu se zákonem budeme exekučně vymáhat řádné splnění podmínek smíru.