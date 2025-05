Soukromá cestovní kancelář? Kritika je osobní a účelová, říká ke služební cestě na Bahamy Šebek

„Má přítomnost na těchto akcích má konkrétní výsledky,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek (ODS, který během jediného roku vyjel za státní peníze na služební cesty na Bahamy, do Singapuru či Japonska. Brání se tak kritice exčlena kontrolního orgánu, že si dělá z dotačního úřadu soukromou cestovní kancelář. Šebek odmítl rozhovor po telefonu, na dotazy odpovídal přes e-mail. Praha 15:04 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz, Profimedia

Zmapovali jsme, že jste vyjel na nákladné služební cesty na Bahamy, do Singapuru či Japonska. Proč jste volil převážně takto vzdálené destinace a neúčastnil jste se raději obdobných akcí blíže – v Evropě? Nebylo by to hospodárnější?

Na zahraniční cesty jezdím na základě pozvání národní nebo mezinárodní federace za účelem účasti na konkrétní sportovní akci, ve většině případů je účast spojena s konkrétním jednáním, často o konání obdobné akce v Česku. V rámci výkonu své činnosti jsem pochopitelně navštívil i řadu akcí v Evropě, vámi dotazované akce jsou pouze zlomkem a to, že se globální sportovní akce konají po celém světě a často v atraktivních destinacích, je skutečnost, která ale nebyla důvodem mé pracovní cesty.

Je nutné na cesty létat byznys třídou a bydlet v pětihvězdičkovém, popř. čtyřhvězdičkovém hotelu? Obzvlášť když peníze na takovou cestu jdou ze státního rozpočtu?

Náklady na mé zahraniční cesty jsou hrazeny z rozpočtu NSA právě z principu transparentnosti a předejití hrazení jakýchkoliv nákladů ze strany příjemců dotací od NSA. Tyto náklady nejsou vynakládány na úkor podpory sportu a jsou součástí schváleného rozpočtu. V souladu se směrnicí odpovídající standardům jiných státních institucí mohu využívat byznys třídu pouze při letech delších než šest hodin a standard ubytování vždy odpovídá ubytování ostatních funkcionářů a představitelů sportovních institucí na dané akci.

Můžete nám tuto směrnici, která upravuje vaše služební cesty, poskytnout?

Žádnou takovou aktuálně platnou směrnici NSA nemá, řídíme se vyššími legislativními nařízeními, ale v rámci připravovaného organizačního řádu bude tato směrnice zpracována.

Mají podle vás návštěvy vzdálených zemí reálný přínos pro český sport? Jaký?

Jsem přesvědčen, že zcela jistě má přítomnost na těchto akcích má konkrétní výsledky, například v rámci přidělení pořadatelství dané akce do České republiky, navázání kontaktů a získání zkušeností z fungování obdobných institucí v zahraničí, ale i podpora národní federace při jednání s mezinárodními organizacemi má velký význam. Doporučím vám, abyste obdobný dotaz vznesli na představitele sportovních svazů, na základě jejichž pozvání jsem pracovní cesty absolvoval.

Server iROZHLAS.cz služební cesty předsedy Šebka do vzdálených destinací zmapoval poté, co se zabýval poměry uvnitř agentury v souvislosti s 300milionovou dotací pro závody MotoGP. Právě nákladné výjezdy na exotická místa ve sportovním prostředí kvůli možné nehospodárnosti rezonovaly nejvíce.

Existují k těmto cestám nějaké závěrečné zprávy, kde by bylo popsáno, jaký jste měl program a čeho se pro český sport podařilo dosáhnout?

Ano, o zahraničních cestách zpravidla informuji prostřednictvím mediálních výstupů na webu NSA.

A kromě mediálních výstupů existují z cest i další oficiální zprávy?

Ano, zpracovávám písemnou závěrečnou zprávu o služební cestě.

Cesta na Bahamy

Vyjel jste na služební cestu na Bahamy na mistrovství světa atletických štafet. Měl jste tam jednat s předsedou atletické federace Sebastianem Coem, aby se příště tento šampionát konal v Česku, konkrétně v Ostravě. K tomu ale v následujících letech nedojde. Jaký tedy reálný přínos tato cesta měla?

Mimo oficiální jednání s předsedou atletické federace Sebastianem Coem se naše delegace zúčastnila i oficiálního jednání států, které o pořádání mistrovství světa ve štafetách měly konkrétní zájem. Samotné toto jednání bylo vícedenní a složení české delegace odpovídalo složení delegací ostatních účastnických států. O pořádání této akce měla zájem řada zemí a skutečnost, že pořadatelství nebylo do Česka přiděleno je pravdou, ale není ničím neobvyklým.

Pokud to není nic neobvyklého, znamená to, že jste věděl, že výjezd na Bahamy je od začátku nejistý počin, a přesto jste jel?

Každá kandidatura je přece soutěž více uchazečů, byli jsme představitelům Mezinárodní atletické federace deklarovat zájem Česka i města Ostravy o konání této akce. Dle kontextu vaší otázky by na sportovní soutěže neměli jezdit ti, kteří dopředu nevědí, že vyhrají?

Jaký ale byl váš osobní přínos?

Jako nejvyšší představitel sportu v Česku jsem deklaroval připravenost státu takovouto akci v případě přidělení podpořit, případná podpora státu je podmínkou pro přidělení pořadatelství a byla by zásadní pro rozpočet akce. Má účast byla zcela jistě namístě.

Byl jste na cestě sedm dní. Kolik času jste jednáním reálně strávil?

Jednání probíhala tři dny, v dalších dnech se konaly soutěže.

Nestačilo by, kdyby se jednání zúčastnil zástupce české atletiky s ostravským primátorem Janem Dohnalem (ODS), kteří tam byli také?

Odkazuji na odpověď výše.

8 miliard na sport Národní sportovní agentura rozděluje dotace určené na rozvoj sportu, sportovní reprezentaci a významné sportovní akce. Letos hospodaří s rozpočtem ve výši téměř osmi miliard korun. Vedle poskytování dotací patří mezi její strategické cíle i rozvoj agentury včetně spolupráce na národní i mezinárodní úrovni. Národní sportovní agentura byla zřízena v srpnu 2019 a převzala činnosti, které do té doby vykonávalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, který byl od roku 2017 do ledna 2021 poslancem za hnutí ANO. V květnu 2021 nahradil Hniličku Filip Neusser a na začátku prosince 2022 se funkce předsedy NSA ujal Ondřej Šebek. Přínosem vzniku agentury mělo být posílení transparentnosti a zavedení funkčního systému vyhodnocování využití poskytnutých podpor.

Nebylo hospodárnější dohodnout se s panem Coem na podobném jednání v sídle World Athletics v Monaku? Musel jste kvůli tomu vyrazit na Bahamy?

Podmínkou možné kandidatury byla osobní účast na jednáních, která předcházela konanému mistrovství světa. Bližší informace vám případně jistě sdělí předseda Českého atletického svazu (redakce Libora Varhaníka opakovaně oslovila, na zaslané dotazy nereagoval, podle asistentky měl být na dovolené – pozn. red.).

Pokud byla potřeba osobní účast, znovu se ptám: předseda atletického svazu Libor Varhaník a ostravský primátor Jan Dohnal tedy podle vás nebyli dostatečnou garancí zájmu Česka o pořádání této akce?

Odkazuji na odpověď výše.

‚Přátelák‘ v Japonsku

Měl by se předseda Národní sportovní agentury, která má rozdělovat dotace do sportu, účastnit přátelského baseballového utkání národních výběrů v Japonsku? Vím, že jste tam měl nějaký doprovodný program. Je tam ale reálný přínos pro český sport? Přece jenom šlo o přípravné zápasy.

Jednalo se o zápasy české reprezentace s týmem Japonska, které měly v místě konání i mediálně vysokou sledovanost a navazovaly na příběh české reprezentace v rámci účasti na World Cupu. Cílem mých pracovních jednání bylo mimo jiné i jednání se zástupci World Baseball o nominačním systému na OH v Los Angeles, pozvání týmů Japonska, Koreje a Tchaj-wanu na utkání v Česku.

Dalším velmi významným a konkrétním bodem mého programu bylo jednání s panem Soškou (generální komisař pro Expo Ondřej Soška – pozn. red.) o možném zapojení sportovní tematiky do pavilonu České republiky v rámci světové výstavy Expo v Ósace. I návštěva tréninkového olympijského centra a high performance centra v Tokiu byla velmi cenná a užitečná i s ohledem na záměr vybudování obou institucí v Česku.

Služební cestu jste podnikl také do Singapuru a Montrealu, opět tedy šlo o vzdálené, neobvyklé destinace. Vaše výjezdy proto kritizuje bývalý místopředseda dozorčí komise NSA Arnošt Štěpánek (Piráti). Říká, že jste si z agentury udělal soukromou cestovní kancelář. Jak to vnímáte? Je ta kritika opodstatněná?

Zcela jistě opodstatněná není a vnímám ji jako politicky i osobně motivovanou a účelovou. Pokud vás zajímá vnímání fungování NSA, oslovte vámi vybraného zástupce sportovních svazů či střešních sportovních organizací, ať máte objektivní informace.

Vaši předchůdci ve funkci, Milan Hnilička (za ANO) a Filip Neusser, na služební cesty do vzdálených destinací jezdili podle svých slov jen ojediněle. Neměli na to údajně čas. Jak to vnímáte?

Pan Hnilička byl zároveň poslancem a zakládal úřad, věřím, že neměl časovou kapacitu. Konfrontujete mě s cestami za období dva a půl roku, oba moji předchůdci ve vedení NSA působili výrazně kratší období (Šebek ovšem všechny cesty do vzdálených destinací stihl během jednoho roku – pozn. red.)

Kolik peněz máte v rozpočtu NSA vyhrazeno na služební cesty?

Schválený rozpočet na služební cesty představitelů je pro rok 2025 900 tisíc korun a zaměstnanců 960 tisíc korun. V případě potřeby a schválení Radou NSA je možné čerpat na tyto účely i rozpočtovou rezervu.

Zmínil jste, že jste na služební cesty vyjel i v rámci Evropy. Jaké akce jste navštívil?

Mistrovství Evropy v házené v Mnichově, Evropské hry v Krakově, Zimní univerziádu v Turíně.