Odvolaný přednosta Šimetka z ostravské nemocnice se vrátí do funkce. Dohodl se s novým vedením

Odvolaný přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřej Šimetka se vrátí do své funkce. Na návratu se dohodl s Petrem Vávrou, který byl po odchodu někdejšího ředitele Evžena Machytky dočasně pověřen vedením tohoto zdravotnického zařízení. V pondělí to sdělila mluvčí nemocnice Naďa Chattová. Ostrava 11:21 5. listopadu 2018

Šimetku odvolal Machytka, zdůvodňoval to manažerským pochybením. Odchod uznávaného odborníka ale vzbudil vlnu nevole a zesílil kritiku Machytky, který později rezignoval.

„Návratu předcházelo jednání. Jsem rád, že jsme našli společnou řeč a dokázali se domluvit a pan docent povede kliniku až do doby řádného výběrového řízení. Šlo mi o to, aby Fakultní nemocnice v Ostravě nepřišla o odborníka, jakým bezesporu docent Šimetka je,“ uvedl Vávra.

Dokončení nového pavilonu

Šimetka, který kliniku vedl od roku 2007, bude vedením kliniky pověřen od úterý. Podle Vávry by se Šimetka nyní měl zaměřit na dokončení nového pavilonu Péče o matku a dítě, který by se měl otevřít veřejnosti do několika měsíců. Návrat do funkce Šimetkovi ještě za fungování Machytky nabídl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Šimetka to tehdy odmítl kvůli působení Machytky v čele nemocnice.

Šimetka vítá, že se ředitel snaží situaci urovnat. „Byl bych rád, kdyby se někdo z toho bývalého vedení nějakým oficiálním způsobem omluvil, to by asi bylo fajn,“ řekl lékař. V případě vypsání konkurzu na místo přednosty se do výběrového řízení zřejmě přihlásí. Předpokládá, že spolupráce s nynějším ředitelem Vávrou bude bezproblémová.

Machytka ve fakultní nemocnici v únoru nahradil ve funkci ředitele někdejšího ministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka, kterého odvolal ministr Vojtěch. Po Machytkově příchodu funkci nečekaně opustil přednosta chirurgické kliniky Igor Penka. Proslýchalo se, že k tomu byl přinucen. Ve funkcích pak skončili přednosta Ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček, přednostka Ústavu patologie Jana Dvořáčková a přednosta interní kliniky Arnošt Martínek.

Kritika vedení nemocnice vyvrcholila právě po odvolání přednosty Šimetky. Proti této personální změně se ohradili zaměstnanci, odbory, studenti i politici. Machytka nakonec na ředitelskou funkci rezignoval a ministr rozhodl, že do čela největšího zdravotnického zařízení v regionu se dočasně postaví Vávra.