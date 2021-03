Veselý z ČSSD: Vládou s ANO se obětujeme. Můžeme krvácet sami, nebo necháme krvácet zemi

Poslední volební model agentury Kantar pro Českou televizi ukazuje, že preference hnutí ANO se povážlivě propadají. Na koalici Pirátů a STAN nyní ztrácí celých 12 procent. Druhá vládní strana, ČSSD, by se podle tohoto průzkumu do sněmovny vůbec neprobojovala. „Bereme to naprosto vážně,“ tvrdí její místopředseda Ondřej Veselý. „Když jsme ale do vládní koalice vstupovali, nikdo netušil, že tady bude pandemie, která naši situaci ještě zhoršila.“ Praha 9:26 17. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiérovo řízení je podle sociálního demokrata Veselého chaotické a sráží důvěru občanů ve vládu. „Té jsme ale součástí,“ uznává. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Veselý připomíná, že vloni na jaře, když se premiér Andrej Babiš (ANO) stáhl do pozadí a nechal řízení na ústředním krizovém štábu v čele s Janem Hamáčkem (ČSSD), situaci se podařilo dobře zvládnout. „Na podzim už to ale neudělal a neudělal to dosud,“ říká.

Premiérovo řízení je podle sociálního demokrata Veselého chaotické a sráží důvěru občanů ve vládu. „Té jsme ale součástí,“ uznává s tím, že sám měl ze spojení s ANO obavy, které se naneštěstí ukázaly jako oprávněné.

„Pokud bychom to teď ale nechali jen na Babišovi a jeho chaotické kroky nebrzdili, bylo by to výrazně horší,“ varuje a dodává: „Stojíme před rozhodnutím, jestli krvácet sami, nebo nechat ještě víc krvácet zemi. Skoro bych řekl, že se obětujeme.“

Veselý má navíc za to, že ČSSD vedle hnutí ANO není tak vidět a nedokáže dobře prodat své úspěchy. „Vedle marketingového dravce Andreje Babiše a jeho obrovského PR oddělení bledneme.“

Kam se poděli voliči

Co se týká výsledků posledního průzkumu, které naznačují, že preference hnutí ANO nabírají sestupnou tendenci, jde víceméně o potvrzení dosavadních trendů, tvrdí analytik agentury Kantar Ondřej Ryboň. „Budeme samozřejmě čekat, jestli se nám tyto výsledky potvrdí i za měsíc,“ říká.

Odklon od vládního hnutí zaznamenali analytici zejména u mladších voličů a voličů střední generace, kteří přechází převážně ke Starostům a nezávislým. Ti si ostatně polepšili i na účet ODS.

„V otevřených otázkách průzkumu se nám ukazuje, že za odklonem od ANO je ve velké míře opravdu nezvládnutá situace s epidemií, ale také celkové znechucení politikou. A to zejména u přechodů starších voličů od ANO k SPD,“ dodává Ryboň.

Zatímco koalice Pirátů a STAN je ve stále vyšší míře akceptovatelná pro elektorát obou subjektů, koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ještě takový úspěch neslaví.

„V následujících týdnech a měsících musíme pečlivě přesvědčovat naše jádrové voliče, že to spojení neznamená rozpuštění KDU-ČSL v ODS nebo TOP 09 v KDU-ČSL. Vnímáme to jako spolupráci pro změnu v České republice, ale zůstáváme naprosto suverénní stranou se svým programem a ideovým ukotvením,“ představuje další nutné kroky koalice SPOLU lidovecký poslanec Marek Výborný.

