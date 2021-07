Onkologické centrum? Když má každý prvoligista stadion, dává smysl stavět národní, kritizuje Válek

Premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) a ředitelem Fakultní nemocnice na pražských Vinohradech Petrem Arenbergerem plánují stavbu onkologického centra za sedm miliard korun. Má pravdu Česká onkologická společnost, která s jejich plánem nesouhlasí? Je nové mamutí centrum v zájmu pacientů? Tomáš Pancíř se ptal profesora Vlastimila Válka, lékaře a předsedy poslaneckého klubu TOP 09. Praha 0:10 10. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Rakovina byla před covidem v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí, a to dlouhodobě. Sama Česká onkologická společnost na svém webu píše, že případů každoročně přibývá. Proč je podle vás v této situaci špatně, že vláda hodlá postavit novou nemocnici s dvěma sty lůžky, která se má právě na léčbu rakoviny specializovat?

To by bezesporu nebylo špatně, kdyby to byla jedna z dalších nemocnic v regionu, kde chybí komplexní onkologické centrum. Pokud máme ale Karlovarský kraj, kde žádné takové centrum není – kde dodnes není jasná koncepce onkologické péče – tak budovat další centrum v Praze je nesmysl.

Potřebujeme mít síť kvalitních komplexních onkologických center, ta koncepce je dána dlouhodobě Českou onkologickou společností. Modrá kniha, což je taková česká bible pro onkologii, jasně definuje i postupy: my jsme v onkologii strašně daleko, i co se týče standardů, co se týče klinicky doporučených postupů.

A není to jen Česká onkologická společnost, je to stanovisko i Společnosti radiační onkologie, Společnosti gastrointestinální onkologie; je to v podstatě konsenzus odborných společností, velmi podobný názor má i vědecká rada a tak dále.

Tady není důvod budovat nějaký centrální ústav. Pokud mají všechny prvoligové fotbalové kluby špičkové stadiony, pak je čas na debatu, jestli nevybudovat nějaký megastadion v Praze, který by sloužil třeba pro pořádání mistrovství světa. Ale zatím nejsme ve fázi, kdy by všechny prvoligové kluby měly špičkové stadiony.

Vy jste z Brna. Právě v Brně funguje specializovaná onkologická nemocnice, a to Masarykův onkologický ústav. Jeho kapacita je mimochodem o čtvrtinu větší než plánovaná kapacita institutu, který má vyrůst v Praze. Máte pocit, že je dobře, že v Brně tento specializovaný ústav je?

To, co jste řekl, je a není pravda. V Brně sice je Masarykův onkologický ústav, kde já jsem kdysi po škole nastupoval jako doktorand, ale je součástí komplexního onkologického centra, které je v Brně jedno. Jeho součástí je bohunická nemocnice a nemocnice U Svaté Anny.

A ta péče o onkologické pacienty je rozdělena mezi tyto tři zdravotnická zařízení. Je tedy potřeba se podívat, která skupina pacientů se léčí v Masarykově onkologickém ústavu a jaká péče se dělá tam, která část se dělá v Bohunicích a která u Svaté Anny. A to jsem úmyslně pominul děti, protože všechny děti s onkologickou diagnózou se léčí v jedné části Fakultní nemocnice Brno, v Dětské nemocnici. Tak a teď, která část té péče by měla být v tom národním onkologickém centru?

Na druhé straně, už jsem mluvil o tom, že počet případů rakoviny rok od roku roste. I zahraniční predikce jsou takové, že porostou. Třeba Americká onkologická společnost odhaduje, že do deseti let budou v USA nádorová onemocnění na prvním místě mezi příčinami smrti. Navíc tím, jak se léčba zefektivňuje, přibývá práce onkologům. Neuživil by se v této situaci v Praze další institut?

Bezesporu by se v České republice uživila další centra, ale znovu říkám: prve je potřeba dosáhnout stejné kvality onkologických center. My máme jasnou mapu České republiky, kde dokáže ÚZIS říct, jak cestují pacienti za onkologickou péčí, jak se přesunují mezi kraji. A to je špatně. Není dobře, aby se pacienti přesunovali.

Definujete velmi správně, že počet onkologických pacientů narůstá, ale je potřeba si říct jednu věc: u nás se sice zvyšuje počet onkologických onemocnění, ale současně se prodlužuje délka života pacientů a snižuje mortalita. O to víc musíme dbát na to, abychom měli kvalitní screening – karcinomu prsu, děložního čípku, prostaty, plic, kolorektálního karcinomu. Minimálně těchto pět a tam musíme napnout naše úsilí. Screening není o centralizaci, ale o kvalitě v regionech.

Máme místní onkologická centra. Onkolog musí být v každé okresní nemocnici, protože léčba onkologického pacienta není jen o onkologovi, to je i chirurg, urolog, dermatolog a další odborníci, kteří se zabývají léčbou. A pak máme komplexní onkologická centra, která jsou provázána s indikačními komisemi, a tato komplexní centra léčí komplikované pacienty. Ten systém je výborně nastaven, máme jedny z nejlepších výsledků na světě, je teď jen potřeba ten systém kultivovat a zlepšovat kvalitu, ale plošně – ne něco vyzobnout.