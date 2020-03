ONLINE: Česko hlásí 2663 případů nakažení koronavirem, 11 pacientů zemřelo

Počet nakažených novým typem koronaviru se v Česku k nedělnímu ránu zvýšil na 2663, za sobotu jich přibylo 262. To je méně než v pátek, kdy za den přibylo 373 pacientů s nákazou, což by dosud nejvyšší denní přírůstek. Vyléčených zůstává 11 lidí, 11 pacientů s nákazou zemřelo, z toho dva v sobotu. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Praha 7:39 29. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze je stále největší počet nakažených, k nedělnímu ránu jich ministerstvo evidovalo 737. | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

Zatím druhý nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených zaznamenalo ministerstvo ve středu, bylo to 291 případů. V posledních dnech ale roste také počet testů na koronavirus. Za pátek jich zdravotníci provedli 5247, tedy asi o 800 více než o den dříve. Údaje o počtech testů za sobotu ministerstvo zatím nezveřejnilo. Celkem už ale bylo provedeno v Česku přes 36 300 testů na koronavirus, uvedlo ministerstvo zdravotnictví na svém webu.

První tři případy onemocnění oznámilo Česko 1. března a počet pacientů vyléčených z nemoci COVID-19 se změnil naposledy v pátek, kdy lékaři oznámili 11. případ. Byl jím člověk, který se léčil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Počet úmrtí pacientů s koronavirem v Česku se změnil v sobotu za čtvrtečních devíti obětí.

Nákaza ve světě

Ve světě mají nyní nejvíce potvrzených případů koronaviru Spojené státy. Podle údajů univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie monitoruje, počet nakažených Američanů překročil přes 121 000 a přes 2000 lidí tam na nákazu zemřelo. Nejvíce obětí nemoci COVID-19 má Itálie, kde počet mrtvých přesáhl hranici 10 000. Třetí nejvyšší počet nakažených, téměř 82 000, zaznamenala Čína, kde se nový typ koronaviru objevil loni koncem roku poprvé a kde nemoci podlehlo na 3300 lidí.

Spojené státy americké

V sobotu šéf Bílého domu hovořil o tom, že pro New York, New Jersey a určité části Connecticutu zvažuje karanténu. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí krátce po prezidentově tweetu vyzvalo obyvatele New Yorku, New Jersey a Connecticutu, aby v příštích 14 dnech nikam necestovali, pokud to není nezbytně nutné.

V noci na neděli se Trump rozhodl, že karanténu nakonec nenařídí. „Karanténa nebude nutná. Podrobnosti o opatřeních zveřejní Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí," napsal Trump v noci na neděli SELČ na twitteru. CDC vzápětí vyzvalo obyvatele zmíněných států, aby dva týdny necestovali. Výzva se netýká zaměstnanců odvětví, která jsou klíčová pro fungování infrastruktury, tedy například zdravotníků, řidičů kamionů či pracovníků finančních služeb.

CDC

@CDCgov Domestic Travel Advisory: Due to extensive community transmission of #COVID19 in New York, New Jersey, and Connecticut, CDC urges residents to refrain from non-essential domestic travel for 14 days effective immediately. Read more: bit.ly/3bzmFwh 966 1305

Vyhlášení karantény v New Yorku, New Jersey a Connecticutu prosazoval republikánský guvernér Floridy Ron DeSantis a další guvernéři, kteří chtějí zabránit cestování lidí z těžce postižených oblastí do jejich států. Myšlenka ale ihned vyvolala kritiku vůdců dotčených regionů, podle nichž by toto přísné opatření vyvolalo paniku.

Spojené státy registrují více než 120 000 případů nákazy koronavirem, což je nejvíc na světě. Přes 2000 lidí infekci podlehlo.