ONLINE: V Česku začal platit další nouzový stav, skóre PES zůstává na 77 bodech

Rizikové skóre protiepidemického systému (PES) zůstává druhým dnem na 77 bodech, což odpovídá nejvyššímu stupni pohotovosti. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření epidemie kleslo o zhruba dvě setiny na 1,03. V posledních dnech mírně, ale setrvale roste průměrný počet nově nakažených covidem-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dní, nyní je 966. Sledujeme online Praha 7:35 15. února 2021

Ze čtyř ukazatelů pro výpočet skóre PES další dva ukazatele stagnovaly, a to čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory a podíl hospitalizovaných, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici.

Index PES už není pro určování opatření proti šíření koronaviru relevantní, uvedl na konci ledna ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Pro vládu je nyní klíčové uvolnit kapacity přetížených nemocnic, epidemická situace zatím podle ní uvolnění neumožňuje.

V Česku platí od 27. prosince opatření pro nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti PES. Od 14. ledna do 13. února se protiepidemické skóre drželo ve čtvrtém stupni. I když při loňském zavedení systému PES ministerstvo uvádělo, že by mělo být zváženo zmírnění opatření, pokud skóre rizika zůstane aspoň sedm dní v nižším pásmu, vláda naopak některá opatření ještě zpřísnila. V neděli index kvůli nárůstu průměrného počtu nově nakažených na 100.000 obyvatel stoupl na 77 bodů, a po měsíci se tak vrátil do nejpřísnějšího stupně pohotovosti.

Vláda v neděli v podvečer po dohodě s hejtmany oznámila, že do konce února vyhlásila nový nouzový stav. Naprostá většina dosavadních omezení v zemi tak platí dál, rozšířila se zatím pouze otevírací doba úřadů a povolené jsou výdajová okénka knihoven. Stav nouze měl původně skončit o půlnoci na pondělí poté, co poslanci zamítli opakovanou žádost vlády o jeho další prodloužení. Někteří právníci i politici považují nedělní rozhodnutí kabinetu za protiústavní obcházení sněmovny.

