ONLINE: Dominik Feri míří před odvolací soud. Je obžalovaný ze dvou znásilnění a jednoho pokusu

Bývalý poslanec Dominik Feri v pondělí dopoledne opět usedne na lavici obžalovaných. Tentokrát v budově Městského soudu v Praze, který bude rozhodovat o jeho odvolání proti prvoinstančnímu rozsudku. Ten ho nepravomocně poslal na tři roky do vězení za znásilnění dvou dívek a jeden pokus o znásilnění. Odvolací řízení bude server iROZHLAS.cz sledovat v online reportáži. Sledujeme online Praha 6:50 22. dubna 2024

Obvodní soud v listopadu loňského roku odsoudil Dominika Feriho ke třem letům vězení, uložil mu také zaplatit obětem 510 tisíc korun.

Proti rozhodnutí se ale odvolal jak exposlanec, který všechny skutky odmítá, tak zmocněnkyně obětí Adéla Hořejší. Její klientky jsou totiž přesvědčené, že za činy, které jim udělal, by jim mělo náležet vyšší odškodné.

Zda soudní senát v čele s Liborem Vávrou rozhodne hned během jednoho nařízeného líčení, není jasné. „Veřejné zasedání o odvolání se nařizuje za účelem rozhodnutí ve věci, nevyplyne-li z aktivity stran nový důkaz či jiná podstatná okolnost,“ napsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí soudu Štěpánka Tykalová.

Předseda senátu Vávra se již dříve v rozhovoru pro Echo24 nechal slyšet, že nepodporuje v takových případech vysoké tresty. „Nejpozději od 19. století víme, že výše trestu nemá sebemenší význam pro odvrácení jednání toho pachatele. To už je jen odplata. Což neznamená, že pachatel nemá jít do vězení, nicméně nemá cenu příliš tresty navyšovat. Nemá to efekt, akorát obrovské náklady pro stát,“ řekl v rozhovoru.

Dalšími pěti případy dívek, které Feriho obvinily ze znásilnění, se již více než rok zabývá Ústavní soud, jak upozornil server iROZHLAS.cz. Žalobci totiž došli k závěrům, že dívky nedostatečně vyjádřily nesouhlas s pohlavním stykem, a tudíž nešlo o znásilnění. S tím ale oběti nesouhlasí.

Tuto ústavní stížnost dostal na stůl soudce zpravodaj Jan Svatoň, který nastoupil v polovině února loňského roku jako poslední vybraný bývalým prezidentem Milošem Zemanem. O případu ale dosud nerozhodl.