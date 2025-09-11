ONLINE: ‚Je čas ukázat sílu a jednotu.‘ Česko pošle Polsku tři vrtulníky Mi-171Š ve speciální úpravě
Česko je kvůli středečnímu aktu ruské agrese připraveno poslat na pomoc Polsku vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. V tiskové zprávě to ve středu večer uvedlo ministerstvo obrany. O vyslání jednotky Polsko podle úřadu požádalo po telefonátu ministryně obrany Jany Černochové (ODS) s jejím polským protějškem Wladyslawem Kosiniakem-Kamyszem.
Vrtulníky polské armádě pomohou s ochranou země před drony v malých výškách, dodalo ministerstvo. Podle premiéra Petra Fialy (ODS, kandiduje ve sněmovních volbách za Spolu) mohou české vrtulníky pomáhat s obranou evropského vzdušného prostoru během několika dnů.
Pomoc do Polska bude vyslána v rámci platného mandátu, Černochová už o ní informovala premiéra Fialu, uvedlo ministerstvo. Předseda vlády ve středu večer uvedl, že Polsko je spolehlivý partner, jehož žádosti Česko rychle vyhovělo. „Teď je čas ukázat sílu a jednotu,“ dodal Fiala.
Na tři měsíce
„Polsko je náš blízký a spolehlivý spojenec, a naši pomoc tak považuji za naprostou samozřejmost. Důležité je, aby pomoc přišla rychle, a dali jsme tak Rusku najevo naši jednotu. Jednotku jsme připraveni vyslat v řádu dnů,“ sdělila ministryně.
Podle náčelníka generálního štábu armády Karla Řehky bude počet vojáků upřesněn podle aktuální situace a možností logistické podpory, nepřesáhne však 150 vojáků. „Počítáme s nasazením na dobu do tří měsíců,“ uvedl.
Armáda je připravena do Polska vyslat vrtulníkovou jednotku pro speciální operace z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou, upřesnil Řehka.
Připomněl, že vrtulníková jednotka v Polsku již v posledních letech působila, mimo jiné se její příslušníci zapojili do pomoci při povodních, které Polsko i Česko zasáhly loni v září.
Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který loni schválil Parlament.
Mandát umožňuje posílit obranu východní hranice Severoatlantické aliance, kde může působit až 2000 českých vojáků. Aktuálně čeští vojáci v rámci tohoto mandátu působí na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.
Polský premiér Donald Tusk ve středu ráno oznámil, že vzdušný prostor jeho země v noci narušil velký počet ruských dronů. Zasahovaly proti nim polské i spojenecké letouny.
Čeští politici vládní koalice i nejsilnějšího opozičního hnutí ANO dronový útok, který zasáhl i polské území, odsoudili. Vyjádřili podporu Polsku, vyzvali k jasné reakci NATO, někteří se vyslovili pro další zpřísnění protiruských sankcí či posílení obrany východního křídla NATO.