ONLINE: Jihočeský soud označil postup Stačilo! a SPD s kandidátkami za obcházení zákona

Postup hnutí Stačilo! a SPD a stran, které s nimi kandidují, představuje obcházení zákona, uvedl ve verdiktech k jejich registraci do sněmovních voleb jihočeský krajský soud. Stačilo! a SPD podle soudu jakožto faktické koalice neoznačily kandidátní listinu jako koaliční, což ve volbách nastavuje nerovné podmínky.

Předseda SPD Tomio Okamura a europoslankyně, šéfka komunistů Kateřina Konečná | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz/Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Českobudějovický soud stejně jako další krajské soudy ale návrhy na zrušení kandidátek zamítl, aby se vyhnul razantnímu zásahu do voleb.

Vyplývá to z rozsudků soudů zveřejněných na justičním webu. Další krajské soudy často argumentovaly tím, že uskupení se za koalici musí sama označit.

Plzeňský krajský soud považuje možné obcházení zákona v podobě nepřiznané koalice za velmi závažný problém, který má potenciál narušit svobodné volby, uvedl v obecné rovině.

Žaloby na přezkum kandidátek hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! podaly v různých krajích strany Volt Česko a Česká republika na 1. místě. Přísaha podala k ústeckému soudu návrh na zrušení kandidátní listiny České pirátské strany.

Koalice potřebují pro vstup do Sněmovny ve volbách vyšší zisk hlasů než pět procent, což je limit pro samostatně kandidující strany nebo hnutí. Vyjádření SPD a Stačilo! k argumentacím soudů ČTK zjišťuje.

