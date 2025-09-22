ONLINE: Kauza Dozimetr jde po třech letech před soud. Klíčovým aktérům hrozí až 10 let vězení
Obvodní soud pro Prahu 9 začne v pondělí projednávat kauzu Dozimetr. Obvinění by měli být podle žalobce zapleteni do praní špinavých peněz, klientelismu a korupce, která souvisí s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP). Kauza vypukla v roce 2022 zásahem elitních policistů. K soudu se dostává po více než třech letech. Server iROZHLAS.cz sleduje jednání přímo na místě.
V pondělí by měly na lavici obžalovaných usednout klíčové postavy kauzy Dozimetr, mezi které žalobce řadí zlínského lobbistu a podnikatele Michala Redla, bývalého pražského politika Petra Hlubučka či podnikatele a Redlova údajného důvěrníka Pavla Kose.
Tito tři měli společně založit organizovanou skupinu, na jejímž základě ovlivňovali po dva roky zakázky převážně pražského dopravního podniku.
Modus operandi celé skupiny popsal server iROZHLAS.cz už v neděli na základě bezmála třísetstránkové obžaloby. Státní zástupce Adam Borgula, který případ dozoruje, v dokumentu píše, že zejména s využitím Hlubučkova vlivu měla skupina dosadit do vedoucích pozic jednotlivých odborů a jednotek dopravního podniku své lidi.
Ti pak měli jít skupině „na ruku“, tipovat zakázky vhodné k ovlivňování, tlačit na podnikatele a žádat po nich za přidělení zakázek či prodlužování kontraktů úplatky.
Hlavou skupiny měl být zmíněný lobbista Redl, který podle žalobce vše organizoval a rozděloval ostatním členům úkoly.
Mezi obviněnými je třeba i Redlův řidič, který se měl starat nejen o rozdělování a rozvoz „provizí“ z ohnutých zakázek, ale také o bezpečnost. Skupina totiž tušila, že ji policie sleduje, pravidelně tak nechávala specializovanými firmami kontrolovat proti odposlechům byty, ve kterých se skupina scházela, a auta jejich členů.
Některé postavy kauzy Dozimetr už dříve uzavřely se žalobcem dohodu o vině a trestu. Řeč je například o Pavlu Dovhomiljovi, který se hned po svém zadržení k trestnému činu přiznal a s policií spolupracuje – má status spolupracujícího obviněného a měl by v hlavním líčení vypovídat. I proto mu nakonec soud v odděleném řízení vyměřil „pouze“ dvoumilionový peněžitý trest.
S peněžitým trestem tři miliony korun odešel od soudu už dříve také podnikatel Zakaría Nemrah, který se měl nejen podílet na rozdělování peněz z úplatků, ale také měl podle obžaloby se svým bratrem Karímem, bývalým policistou, lustrovat pro Redlovu skupinu poznávací značky podezřelých aut – aby zabránili policejnímu sledování.
Na lavici obžalovaných neusedne nakonec ani Matej Augustín, Hlubučkem dosazený člen představenstva dopravního podniky a jeho ekonomický ředitel, který se měl podle obžaloby mimo jiné podílet na dosazování dalších členů Redlovy skupiny do vedoucích pozic městské firmy.
Státní zástupce obžalobu vůči němu na jaře – po třech letech – stáhl a vrátil jeho část kauzy do přípravného řízení.
„Kauza Dozimetr“ obecně označuje operaci, kterou elitní policisté zahájili svým zásahem na pražském magistrátu v roce 2022. Klíčovým postavám kauzy, které žalobce obvinil v hlavní větvi, hrozí až deset let vězení a milionové peněžité tresty.
Obžaloba jim klade za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a nedovolené nakládání s drogami.
Ani po třech letech se ale celkový počet obviněných neustálil, policisté do kauzy v září zahrnuli další dvě výrazné postavy – exšéfa dopravního podniku Martina Dvořáka a bývalého poslance ODS Marka Šnajdra.