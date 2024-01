ŽIVĚ: Návrh korespondenční volby je protiústavní, tvrdí Okamura. Fialu označil za lháře

Poslanci od rána pokračují v debatě o zavedení korespondenční volby. Toto hlasování poštou by mohli využívat Češi v zahraničí během sněmovních, prezidentských a evropských voleb. Při středečním jednacím dnu, který trval do půlnoci, se zákonodárci k ukončení prvního čtení koaliční předlohy nedostali. Obdobný scénář se kvůli rozsáhlé kritice opozice očekává i ve čtvrtek. Sledujeme online Praha 9:00 18. 1. 2024 (Aktualizováno: 10:02 18. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jako první přišel ve čtvrtek k řečnickému pultíku lídr opozičního hnutí SPD Tomio Okamura, který v minulosti dokázal řečnit bez přestávky více než sedm hodin. Při svém projevu označil korespondenční volbu za protiústavní.

Okamura zároveň ostře kritizoval premiéra Petra Fialu z ODS kvůli jeho slibu, že nebude zvyšovat daně. „Ryba smrdí od hlavy. V čele stojí totálně neschopný premiér Fiala, který lže, jako když tiskne,“ pustil se do předsedy vlády.

„Premiér Fiala, lhář prolhaný, politický podvodník,“ pokračoval Okamura. „Trochu úcty,“ zastal se premiéra poslanec Karel Krejza z ODS.

Předseda ANO Andrej Babiš mluvil ve středu na úvod skoro čtyři hodiny. Korespondenční volbě se ale věnoval pouze v úvodu a závěru svého vystoupení. „Argumenty proti jsou trojího charakteru – zabezpečení, transparentnost a ústavnost,“ vyjmenoval.

A zmínil i to, že Češi v zahraničí by podle něj měli jezdit volit domů. „Svobodné volby jsou svátek demokracie a hrdí Češi, co jsou v zahraničí, by měli přijít sem osobně, ani ne na ambasádu. Vytváří se atmosféra, že nemohou volit, ale mohou volit. Ale měli by přijít volit domů, kde se narodili,“ prohlásil Babiš. Ve čtvrtek se pak z celého jednacího dne omluvil.

Debata zabrala ve středu zhruba 13,5 hodiny čistého času. O slovo se do řádné diskuse hlásilo na konci jednacího dne pět desítek poslanců, jejich počet přes den dokonce rostl. Mnoho času totiž vyplnily i polemiky prostřednictvím krátkých poznámek. Očekává se, že první čtení koaliční předlohy bude pokračovat i v pátek.

Argumenty pro a proti korespondenční volbě Vládní koalice je přesvědčená, že volba bude bezpečná. „Korespondenční volbu lze podniknout jenom s využitím písemností dodaných zastupitelským úřadem. Tyto písemnosti se zasílají přímo voliči nebo si je musí sám vyzvednout,“ připomíná ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci korespondenční volby ale poukazují na to, že je to pro mnohé voliče časově i finančně nákladné. Díky schválení návrhu by si mohli cesty do volebních místností ušetřit.

Česko je jednou ze čtyř zemí Evropské unie, kde není korespondenční volba ze zahraničí povolena. Kromě něj neumožňují zjednodušenou volbu dopisem ze zahraničí v EU ve Francii, Chorvatsku a na Maltě.

Koalice tvrzení, že návrh je protiústavní, odmítá. „Rovnost v ústavním právu neznamená, že se má se všemi zacházet stejně, ale že se všemi ve stejném postavení se má zacházet stejně,“ argumentuje ústavní právník Marek Antoš. Opozice tvrdí, že návrh je protiústavní. Varuje před možným ohrožením demokracie a mluví o možné kolizi s pravidlem, že volby jsou tajné. Například ústavnímu právníkovi Janu Kudrnovi vadí, že volič nepůjde za plentu jako ve volební místnosti.

Šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura v rozhovoru pro iROZHLAS vyjářil obavu, že kvůli korepondenční volbě budou v českých volbách hlasovat i lidé, kteří nikdy v Česku nežili, neplatili daně nebo ani nemluví česky.

Podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše vyvolává korespondenční volba mnoho pochybností. Řekl to ve svém projevu ve Sněmovně a jako příklad uvedl třeba volby v Rakousku. V tamních prezidentských volbách 2016 komise předčasně otevřely obálky s hlasy, volba se tak musela opakovat.

Návrh podle Okamury porušuje i princip rovnosti. „Občan v ČR má jen jednu možnost volby. Volič v zahraničí má volby dvě na základě tohoto zákona – hlasovat na velvyslanectví či konzulátu nebo korespondenčně. Dochází tak ke zvýhodnění lidí žijící v zahraničí,“ popsal.