ONLINE: Přírůstek nakažených koronavirem v pondělí pošesté překonal 500. V nemocnicích je 214 lidí

Za pondělí přibylo v Česku 563 potvrzených případů nákazy koronavirem, aktuální počet nemocných tak stoupl na 8424 lidí - u většiny má ale nemoc mírný průběh. Počet hospitalizovaných se za uplynulý měsíc zdvojnásobil. V nemocnicích je nyní 214 nakažených, z nichž 54 je v těžkém stavu. Celkem se nákaza od začátku března potvrdila u 28 716 lidí, z nich se 19 855 vyléčilo a 437 zemřelo. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Praha 6:28 8. září 2020

Denní přírůstek 500 případů země poprvé překonala 21. srpna, kdy laboratoře potvrdily 504 infikovaných. Podruhé se přes tuto hranici dostala v minulém týdnu, kdy denní nárůsty nových případů covidu dosahovaly rekordních hodnot. Dosud nejvíc pozitivních testů od začátku března za jeden den zjistily laboratoře v pátek, a to 797. Ve středu to bylo 646 případů a ve čtvrtek 677. I o víkendu byly nárůsty rekordní, co se týká volných dnů - v sobotu laboratoře zaznamenaly také přes 500 pozitivních testů a v neděli 410.

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených má nyní Pelhřimovsko, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100 000 obyvatel 101 nových případů covidu-19. Nákaza se tam potvrdila mimo jiné v domově pro seniory v Humpolci. Kraj Vysočina proto požádá armádu o pomoc v péči o klienty domova, oznámil v pondělí hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD).

Druhý nejvýraznější nárůst infikovaných zaznamenali hygienici v Praze, kde za poslední týden připadá téměř 74 nakažených na 100 000 obyvatel. Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová již v minulém týdnu uvedla, že hygienici ve městě přestávají zvládat vyhledávání kontaktů lidí nakažených koronavirem. Místním hygienikům s vyhledáváním kontaktů nakažených lidí budou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) pomáhat nevytížení pracovníci hygienických stanic z jiných krajů.

Pražští hygienici v pátek nařídili kvůli šíření covidu-19 nová preventivní opatření. Od středy 9. září budou lidé ve městě muset nosit roušky i v obchodech a nákupních centrech. Restaurace, bary a kluby budou muset být od půlnoci do 6.00 zavřené. Od 14. září pak budou roušky povinné i ve společných prostorách škol.

Vláda také v pondělí schválila, že během říjnových krajských a senátních voleb budou lidem ve volebních místnostech k dispozici roušky. V případě zhoršení situace kolem šíření koronaviru stát doručí poštou seniorům respirátory a ministr školství má zjistit, zda by měli o respirátory zájem také učitelé v Praze.

