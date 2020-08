ONLINE: V sobotu přibylo v Česku 197 nově nakažených koronavirem. Celkový počet se blíží hranici 20 000

V Česku přibylo v sobotu 197 potvrzených případů nemoci covid-19. Je to o 96 méně než v pátek a zároveň je to druhý nejnižší nárůst v tomto týdnu. O víkendu však laboratoře dělají méně testů, a tedy i počty odhalených případů bývají nižší. Od začátku epidemie se v Česku nakazilo novým koronavirem už 19 891 lidí, aktuálně nemocných je rekordních 5733. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k nedělním 1.00.

