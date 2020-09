ONLINE: Ve čtvrtek přibylo v Česku rekordních 1382 případů. Za půl roku se nakazilo přes 32 tisíc lidí

Nárůst potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku dosáhl podruhé v tomto týdnu rekordní hodnoty. Ve čtvrtek přibylo 1382 nakažených, úterní rekord byl překonán o více než 200 případů. Celkem se za více než půl roku nakazilo 32 413 lidí, z nich se téměř 20 800 vyléčilo a 448 zemřelo. Aktuálně se tak s nemocí potýká 11 178 lidí. Sledujeme online Praha 6:34 11. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od čtvrtka je kvůli zhoršené epidemické situaci povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé zemi (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

U většiny nakažených má nemoc mírný průběh. V nemocnicích je podle posledních údajů 249 lidí s prokázanou nákazou, stav 64 z nich hodnotí lékaři jako vážný. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Poprvé od začátku epidemie zaznamenaly laboratoře přírůstek nad 1000 případů za jeden den v úterý, kdy přibylo 1161 pozitivních testů. Ve středu byl nárůst prakticky stejný, pozitivních bylo 1160.

V Praze jsou podle Jágrové už téměř všechna opatření. Krajním řešením by podle ní byla plošná karanténa Číst článek

V posledních týdnech také přibývá hospitalizovaných s onemocněním covid-19. Za uplynulý měsíc jejich počet stoupl na více než dvojnásobek, počet lidí ve vážném stavu pak téměř na čtyřnásobek.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) není zatím za zhoršením situace návrat dětí do škol. Děti do 15 let tvoří podle něj sedm procent nakažených. Z celkového počtu nakažených je podle údajů krajských hygienických stanic nejvíce lidí ve věku 25 až 34 let, tvoří skoro pětinu. Podobný podíl představují nakažení ve věku 45 až 54 let a věková kategorie 35 až 44 let.

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má okres Plzeň-jih, a to 129 případů. O 17 nakažených na 100 tisíc obyvatel méně vykazuje za uplynulý týden Pelhřimovsko.

Následuje Praha s téměř 106 případy a Berounsko se stovkou nových případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní.

Ministerstvo zdravotnictví v pátek bude aktualizovat tzv. semafor, který na mapě republiky zobrazuje riziko nákazy novým typem koronaviru v jednotlivých okresech. Hlavní hygienička Jarmila Rážová uvedla, že většina okresů se tento týden pravděpodobně přesune do prvního, zeleného stupně rizika a že v druhém, oranžovém stupni budou nejméně tři regiony.

Dosud bylo deset zelených okresů, Praha byla jako nejvýznamnější lokální ohnisko covidu-19 v Česku jediná v oranžové barvě, která značí počínající komunitní přenos.

Od čtvrtka je kvůli zhoršené epidemické situaci povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé zemi. Už od začátku září platila povinnost chránit si ústa a nos při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení.