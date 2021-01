ONLINE: Rizikové skóre se drží na 70 bodech. Mírně vzrostlo reprodukční číslo, klesá podíl hospitalizací

Výběr z médií: ubývání učitelů, testování na covid-19 v továrnách i pozůstatky symbolů socialismu

Učitelů bude podle ministerstva školství ubývat do roku 2035. Podle šetření bude školám do pěti let chybět 12 000 úvazků, píše týdeník Hrot. Více ve výběrů z médií, který připravil Radiožurnál.