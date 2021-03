ONLINE: Dodávka vakcíny Johnson & Johnson nabrala zpoždění. ‚V dubnu ji nedostaneme,‘ oznámil Babiš

Vakcína proti nemoci covid-19 od firmy Johnson & Johnson v dubnu do Česka nedorazí. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v úterý řekl rozhlasové stanici Frekvence 1. Důvody neuvedl. Ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný ještě v pátek uváděl, že Johnson & Johnson příští měsíc dodá do České republiky desítky tisíc dávek.

Sledujeme online Praha 20:19 23. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít