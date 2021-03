ONLINE: Očkování chronicky nemocných se zlepší, slíbil Blatný. Kardiaci či diabetici dostanou kód

Ambulantní specialisté budou kódy pro chronické pacienty dostávat od středy 24. března. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Kódy umožní lidem hlásit se do očkovacích center, i když jsou mladší než skupiny obyvatel, které jsou nyní mezi prioritními. Praha 14:32 19. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Blatný slíbil, že očkování chronických pacientů se zlepší | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Příští týden uděláme další rok k zefektivnění očkování lidí s chronickým onemocněním. Ambulantní lékař jim vydá kód, který mohou uplatnit v rezervačním systému, a očkování jim bude umožněno. Lékař bude zhodnocovat, kdo je chronicky nemocný s tím onemocněním, které zvyšuje riziko závažného průběhu covidu-19. To nastane od středy 24.března,“ uvedl Blatný na páteční tiskové konferenci. Hlásit se budou moci i lidé mladší 70 let. Nyní se očkují především lidé starší 70 let a zdravotníci.

Seznam diagnóz, se kterými budou mít lidé přednost, podle šéfa Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka zatím hotový není. Blatný uvedl, že mezi diagnózami budou například obezita, cukrovka či ischemická choroba srdeční.

„Pro chronicky nemocné platí, že mohou využít i očkování prostřednictví praktika a ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, kde jsou sledováni,“ doplnil ministr zdravotnictví.

Průběh očkování

Podle Blatného si Česko nevede celkově v očkování špatně. „Naopak si myslím, že si vedeme velmi dobře a zaujímáme ve srovnání s ostatními pěkné místo. V Česku je vyočkováno více než 80 procent dodaných dávek. Nikde žádné vakcíny neleží,“ řekl Blatný. Miliontý člověk s jednou dávkou vakcíny by mohl být již v pondělí, dodal.

Do zemí Evropské unie také přijdou v dubnu první dodávky vakcíny od firmy Johnson & Johnson - celkově EU obdrží v dubnu 3 miliony dávek, v květnu 13 milionů a v červnu 39 milionů dávek. Česko navíc bude dále očkovat i dávkou od AstraZenecy. „Je bezpečná a díky našemu rozhodnutí jsme neztratili ani den v možnosti očkování. Není důvod se obávat a očkování látkou od firmy AstraZeneca bude pokračovat,“ míní Blatný.

89939