ONLINE: Poprvé od poloviny ledna přibylo v Česku přes 10 000 nakažených. Skóre PES zůstává na 71 bodech

Laboratoře v Česku odhalily v úterý 10 165 nakažených, o tisíc více než před týdnem. Poprvé od 13. ledna tak denní nárůst překročil hranici 10 000 případů. Index protiepidemického systému (PES), který ukazuje vývoj epidemie koronaviru v Česku, zůstává čtvrtý den na 71 bodech. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Praha 7:55 10. 2. 2021 (Aktualizováno: 8:08 10. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oproti minulým dnům se mírně snížil i čtrnáctidenní průměr pozitivně testovaných mezi seniory | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V úterý bylo pozitivních 32,4 procenta testovaných. Je to nejvyšší podíl od 10. ledna. Nad třicetiprocentní hranici se podíl dostal po dvou dnech. Sedmidenní průměr pozitivních testů je přibližně 28 procent.

V nemocnicích je s covidem 5921 pacientů, podle revidovaných údajů ministerstva zdravotnictví klesl jejich počet za den zhruba o 200. S nakázou dosud v Česku zemřelo 17 642 lidí.

Od loňského března, kdy epidemie koronaviru v zemi propukla, se prokazatelně nakazilo 1 055 415 lidí. Více než 941 000 z nich se z nemoci vyléčilo. Aktuálně je v zemi zhruba 97 000 nakažených, většina má mírný průběh nemoci. V těžkém stavu leží v nemocnicích 1058 pacientů.

Vývoj indexu PES

Proti úterý se mírně zlepšila všechna čtyři sledovaná kritéria protiepidemického systému, na hodnotě indexu se to ale neprojevilo. Reprodukční číslo, které ukazuje množství lidí nakažených od jednoho pozitivně testovaného, se snížilo na 1,02. Vyšší než jedna je číslo s výjimkou jednoho dne od začátku února.

Na hodnotu indexu má vliv také průměr počtu nakažených na 100 000 obyvatel za dva týdny, který se až do úterý několik dní zvyšoval. K dnešku klesl přibližně o pět na 912 nakažených na 100 000 obyvatel za uplynulých 14 dní. Nižší je také čtrnáctidenní průměr pozitivně testovaných mezi seniory i podíl hospitalizovaných, u nichž byla nákaza zjištěna až v nemocnici.

V Česku kvůli epidemii koronaviru stále platí nouzový stav, vyhlášen je do neděle. Vláda požádala o jeho prodloužení do 16. března, pro svůj návrh ale zatím nemá podporu. Sněmovna bude o prodloužení jednat ve čtvrtek. V nejbližších dnech a týdnech lze podle vládního materiálu nadále očekávat vysoké denní počty nových případů, výrazné zlepšení nepředpokládá. Souvisí to i s šířením takzvané britské mutace koronaviru. Podle dat Státního zdravotního ústavu bylo do pátku vyšetřeno 681 vzorků na britskou mutaci, potvrzena byla u 75. Nová mutace je o 30 až 70 procent nakažlivější.

89939