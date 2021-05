ONLINE: Za sobotu přibylo v Česku 334 nakažených covidem-19. Incidence klesla pod 50

Epidemie v Česku dál slábne, v sobotu laboratoře v celé zemi odhalily 334 nově nakažených koronavirem, je to nejméně za první víkendový den od konce srpna. V mezitýdenním srovnání je nárůst případů onemocnění covid-19 zhruba o 260 nižší. Dál se snižuje také incidenční číslo, za posledních sedm dnů připadá 47 případů nákazy koronavirem na 100 000 obyvatel, předchozí den to bylo 50. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.

