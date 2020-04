ONLINE: V Česku se koronavirem nakazilo 4194 lidí, 56 nemoci podlehlo. Američané mají nosit roušky

Počet lidí vyléčených z nemoci COVID-19 vzrostl podle ministerstva zdravotnictví od pátečního večera v Česku o dva na 74. Počet zemřelých s nákazou koronavirem se zvýšil o tři na 56.



Ministerstvo k sobotním 08.25 evidovalo na svém webu 4194 potvrzených případů nákazy. V pátek jich přibylo 332, nejvíce za posledních sedm dní. Zároveň bylo v pátek provedeno 6889 testů, což je nejvyšší denní počet od začátku testování.



Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí doporučuje Američanům, aby pomohli omezit šíření koronaviru používáním látkových roušek. Oznámil to prezident USA Donald Trump.

Nejvíce lidí s nákazou novým typem koronaviru i v přepočtu na 100 000 obyvatel má Praha. V hlavním městě je 1118 lidí s COVID - 19, což znamená 82,15 nakažených na 100 000 obyvatel. Ve Středočeském kraji testy odhalily 508 nakažených lidí a v Olomouckém kraji 380.

Pro střední Čechy to znamená 37,33 nakažených lidí na 100 000 obyvatel, v případě Olomouckého kraje to je více než 60 nakažených lidí na 100 000 obyvatel. V Karlovarském kraji je nakažených téměř 48 lidí na 100 000 obyvatel.

Počet pozitivně testovaných v Česku ve středu a ve čtvrtek klesal, v pátek se ale ve srovnání se čtvrtkem zvýšil o více než 70 případů. Za sobotu pak zatím přibyli v zemi čtyři lidé s potvrzenou nákazou COVID-19. Celkem bylo k sobotnímu ránu provedeno v České republice 74 170 testů.

Aktuálně ke #COVID19 v ČR: Dosud bylo provedeno 74 170 testů, z toho 4194 osob je pozitivních. Celkový počet uzdravených je k dnešnímu ránu 74 a 56 osob v souvislosti s tímto onemocněním bohužel zemřelo. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) April 4, 2020

V nemocnicích je dohromady 380 pacientů nakažených koronavirem. Z nich 87 má těžký průběh nemoci. Ministerstvo zároveň eviduje 173 lidí, kteří byli buď vyléčeni nebo propuštěni do domácí karantény.

„Bude to skutečně dobrovolná věc. Můžete to dělat, nemusíte to dělat,“ řekl podle agentury Reuters o zakrývání obličeje americký prezident. „Já volím možnost to nedělat,“ dodal. Svůj postoj následně zdůvodnil tím, že se účastní schůzek na vysoké úrovni. „Přijímám prezidenty, premiéry, diktátory, krále, královny,“ upozornil.

Trump rovněž podepsal dekret nařizující zastavení vývozu ochranných masek typu N95 a dalších ochranných pomůcek potřebných v boji s koronavirem, píše Reuters.

V České republice je nošení roušek povinné v zásadě všude mimo domov. Český premiér Andrej Babiš dokonce minulý víkend vyzval Trumpa, aby se českým postupem inspiroval a také v USA zavedl povinné nošení roušek na veřejnosti. Video vyzývající k nošení roušek prý Babiš poslal také většině evropských prezidentů a premiérů.

Zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan se v pátek vyslovil pro širší používání podomácku vyráběných roušek. Podle koordinátora krizové pomoci není zahalování nosu a úst, které má chránit před kašlem nebo kýcháním, špatný nápad.