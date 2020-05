ONLINE: Nejmenší přírůstek za posledních osm týdnů, v sobotu přibylo 18 nových nakažených

V Česku přibylo v sobotu 18 prokázaných případů nemoci covid-19. To je nejnižší denní přírůstek od 9. března. Laboratoře ale v sobotu udělaly jen 3862 testů na koronavirus, zatímco průměr za celý tento týden je 6515 testů denně. Celkem bylo od začátku epidemie provedeno 257 678 testů, které prokázaly přítomnost koronaviru u 7755 lidí. Z nemoci covid-19 se dosud vyléčilo 3471 pacientů. Naopak 245 lidí zemřelo. Praha 9:56 3. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na koronavirus v Česku. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejvíce testů udělaly laboratoře v tomto týdnu v úterý, a to 8745. Ani v další pracovní dny počet testů neklesl pod 7200. Zlom přišel v pátek, kdy byl státní svátek, a počet testů klesl na podprůměrných 4172. I tak to ale bylo o 310 víc než v sobotu. Údaje vyplývají ze statistik ministerstva zdravotnictví aktualizovaných v 8.30.

Nejvíce nových případů onemocnění covid-19 prokázaly testy tento týden ve čtvrtek, a to 103. V pátek nárůst zpomalil na 55, což bylo přibližně stejně jako v úterý. V sobotu přibylo 18 prokázaných případů, nejmíň od 9. března.

64027

Údaje z nedělního rána se od čísel ze sobotního večera liší jen minimálně. Celkový počet nakažených stoupl o pět a přibylo 25 vyléčených. Nikdo nakažený novým koronavirem nezemřel.

Nejvíce nakažených evidují hygienici v Praze, a to 1751. To je přes 128 případů na každých 100 000 lidí. Na druhém místě s minimálním odstupem za hlavním městem je při zohlednění počtu obyvatel Karlovarský kraj se 127 lidmi s covidem-19 na 100 000 obyvatel. Hlavní město má také nejvíce zemřelých s novým koronavirem, a to 84.