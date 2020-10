ONLINE: Roušky budou od středy s výjimkami povinné i v ulicích a v autech, oznámil Prymula

Nosit roušku bude od středy povinné i venku na území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému. Výjimku budou mít členové jedné rodiny nebo lidé při sportování. Novou povinnost v pondělí schválila vláda, informoval ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Povinnost se rozšiřuje i na jízdu autem. Praha 18:54 19. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roušky budou nově povinné i ve vnějších prostorách měst a obcí, oznámil Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ve všech zastavěných prostorách jsou nyní povinné roušky v případě, že se jedná o setkání v menší než dvoumetrové vzdálenost a nejde o členy jedné rodiny. Mimo zastavěné oblasti roušky požadovány nadále nejsou,“ uvedl Prymula na tiskové konferenci po jednání vlády.

„Čím je chladnější počasí, tím narůstá význam roušek venku,“ dodal ministr zdravotnictví. Tím, že se na jaře zavedly, se podle něho snížil i výskyt jiných běžných respiračních chorob. Povinné budou také roušky v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy své rodiny.

Že se znovuzavedení nošení roušek venku zvažuje, potvrdil Prymula i hlavní hygienička Jarmila Rážová už v pátek. Prymula ale tehdy řekl, že „v těchto dnech“ se další opatření přijímat nebudou.

Prymula zároveň uvedl, že vláda neplánuje v následujících dnech jednat o úplném lockdownu země. „Základní opatření by měla platit minimálně 14 dnů, abychom věděli, že mají nějaký dopad. Nemyslím si, že by to bylo ve středu nebo kdykoliv tento týden,“ uvedl Prymula.

Nárůst hospitalizovaných

Za pondělí stoupl v Česku počet hospitalizovaných s koronavirem o 202. Celkově jich je podle dat ministerstva zdravotnictví 3721, 589 z nich pak vyžaduje intenzivní péči. Oproti údajům z pondělního rána také přibylo 79 úmrtí pacientů s covidem-19 a 4086 nově nakažených. Infikovaných je nyní v zemi téměř 104 000.

Laboratoře v neděli provedly přes 17.000 testů, nejmíň za uplynulý týden. Pozitivní byl přitom téměř každý třetí testovaný, podobně jako v předchozích dnech. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) se Česko potřebuje dostat na podíl pod deset procent. Od začátku března, kdy se v zemi objevily první případy covidu-19, se koronavirem v zemi nakazilo bezmála 178 000 lidí. Přes 72 000 se z nemoci vyléčilo.

Počet zemřelých s prokázaným onemocněním covid-19 v posledních týdnech rovněž stoupá. Celkový počet úmrtí se v říjnu více než zdvojnásobil. Jen v uplynulém týdnu eviduje ministerstvo zdravotnictví 423 úmrtí s covidem, nejvíce pacientů - 71 - zemřelo v pátek, v sobotu i neděli bylo obětí přes šest desítek, za pondělí zatím 36.

Nejvýrazněji se koronavirus v posledních sedmi dnech šířil v okresech Zlín a Plzeň-sever, kde na 100 000 obyvatel připadá víc než 800 nakažených. Následuje Plzeň-město, Uherskohradišťsko a Příbramsko se zhruba 750 případy na 100 000 obyvatel za týden. Relativně nejlépe je na tom Chebsko se 191 nově nemocnými na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní.

