ONLINE: Za středu zemřelo v Česku s covidem 108 lidí. Laboratoře provedly rekordních 44 000 testů

Během středy přibylo v Česku 108 úmrtí spojených s onemocněním covid-19, nejvíce za den od vypuknutí epidemie. Přibyl i počet hospitalizovaných, a to 360 na aktuálních 4777. Laboratoře pak provedly za středu přibližně 44 000 testů, což dosavadní maximum. Rekordní byl i podíl pozitivně testovaných, který vyšplhal na 33,99 procenta. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Sledujeme online Praha 18:32 22. října 2020

Za čtvrtek testy zatím k 18.00 potvrdily nákazu u 7511 lidí v Česku, tedy méně než za stejnou dobu ve středu, kdy bylo k večeru přes 8800 nových případů. Navzdory poklesu je čtvrteční nárůst nakažených druhé nejvyšší podvečerní číslo od začátku epidemie

Od března se v České republice nákaza prokázala u 216 425 lidí, 83 649 z nich se vyléčilo, uvádí data ministerstva zdravotnictví. Většina nakažených má sice mírný průběh nemoci, ale počet hospitalizovaných v posledních dnech výrazně roste.

Zpřísněná opatření

Od čtvrtečního dne platí v Česku kvůli šíření nákazy nová plošná opatření. Až na výjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb. Lidé mohu nakoupit jen základní zboží.

I ve velkých nákupních centrech budou otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie nebo lékárny. Výjimku z uzavření obchodů mají ještě prodejny pohonných hmot, krmiv a potřeb pro zvířata, brýlí nebo novin a časopisů.

Z uzavření služeb dostaly od vlády výjimku opět autoservisy, výdejny zásilek, květinářství, galanterie či servisy elektroniky a domácích spotřebičů.

Na minimum je omezen pohyb lidí a setkávání s ostatními, vyjma cest do práce, na nákupy, k lékaři či za rodinou. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) je omezení volného pohybu lidí nejúčinnější formou prevence šíření koronaviru.

Pokud by pohyb nebyl omezen, nestačila by podle jeho středečního vyjádření kapacita zdravotnického systému. Kromě nejnutnějších cest ale mohou lidé vyrazit třeba také do přírody či na chaty. Setkat se však mohou pouze dva lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti.

