ONLINE: Kos bude vypovídat o kauze Dozimetr. Hrozí mu nejvyšší trest, chce se ale dohodnout se žalobcem

Druhý den soudního jednání o kauze Dozimetr bude patřit výpovědi obžalovaného Pavla Kose. Tomu hrozí ze všech obžalovaných nejvyšší trest, státní zástupce Adam Borgula mu navrhuje 10,5 roku za mřížemi a peněžitý trest ve výši 3,5 milionu korun. V pondělí Kos oznámil, že chce vypovídat a cítí se vinen. Se žalobcem chce uzavřít dohodu o vině a trestu. O jejím přijetí soud ještě rozhodne. Server iROZHLAS.cz sleduje jednání přímo na místě.

Sledujeme online Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Podnikatel Pavel Kos (vlevo) u soudu v kauze Dozimetr

Podnikatel Pavel Kos (vlevo) u soudu v kauze Dozimetr | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podnikatel Pavel Kos byl podle kriminalistů blízký přítel a také důvěrník hlavy celé skupiny Michala Redla.

Žalobcem je také pokládán za jejího spoluzakladatele. Podle policistů se měl v rámci kauzy Dozimetr podílet na manipulacích se zakázkami, rozdělování peněz z úplatků i dosazování svých lidí do vysokých funkcí v pražském dopravním podniku (DPP). Již dříve byl Kos také odsouzen za velký daňový podvod ve výši 135 milionů korun.

Jak už bylo zmíněno, Kos v pondělí u soudu uznal vinu a chce vypovídat. Nebude však odpovídat na otázky obhájců jeho spoluobviněných, ale pouze na dotazy soudu a státního zástupce.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Další dva hlavní aktéři kauzy, Michal Redl a Petr Hlubuček, se cítí nevinní. Redl se přiznal pouze k jednomu bodu obžaloby, konkrétně k tomu, že neoprávněně jinému nabídl omamnou látku“. 

Redl přečetl u soudu jen krátké vyjádření, odpovídat na otázky odmítl. Kose čeká výslech v úterý

Číst článek

Redl v pondělí u soudu odmítl vypovídat, přečetl jen krátké stanovisko k celé věci. Ve zkratce: Redl nesouhlasí se skutkovým popisem, právní kvalifikací ani navrženým trestem u dalších tří bodů obžaloby.

„Svou výpověď omezím na stručné vyjádření, neboť vrchní státní zástupce mi zpřístupnil pouze necelá dvě procenta důkazů shromážděných v přípravném řízení,“ popsal Redl. Na totéž si již při začátku jednacího dne stěžovali i jeho obhájci a dodali, že kvůli porušení unijního práva si budou stěžovat u Evropské komise. 

Průběh prvního dne

V pondělí dorazili k soudu všichni obvinění mimo Ivo Pitrmana. Řidič ústřední postavy kauzy – lobbisty Michala Redla – požádal o jednání v jeho nepřítomnosti. 

Kromě Kose projevil zájem o uzavření dohody o vině a trestu i další obviněný, bývalý šéf IT jednotky dopravního podniku Luděk Šteffel. O dalším dění prvního dne soudního jednání si můžete přečíst ZDE.

Marie Starostová, Tomáš Pika Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme