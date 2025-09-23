ONLINE: Kos bude vypovídat o kauze Dozimetr. Hrozí mu nejvyšší trest, chce se ale dohodnout se žalobcem
Druhý den soudního jednání o kauze Dozimetr bude patřit výpovědi obžalovaného Pavla Kose. Tomu hrozí ze všech obžalovaných nejvyšší trest, státní zástupce Adam Borgula mu navrhuje 10,5 roku za mřížemi a peněžitý trest ve výši 3,5 milionu korun. V pondělí Kos oznámil, že chce vypovídat a cítí se vinen. Se žalobcem chce uzavřít dohodu o vině a trestu. O jejím přijetí soud ještě rozhodne. Server iROZHLAS.cz sleduje jednání přímo na místě.
Podnikatel Pavel Kos byl podle kriminalistů blízký přítel a také důvěrník hlavy celé skupiny Michala Redla.
Žalobcem je také pokládán za jejího spoluzakladatele. Podle policistů se měl v rámci kauzy Dozimetr podílet na manipulacích se zakázkami, rozdělování peněz z úplatků i dosazování svých lidí do vysokých funkcí v pražském dopravním podniku (DPP). Již dříve byl Kos také odsouzen za velký daňový podvod ve výši 135 milionů korun.
Jak už bylo zmíněno, Kos v pondělí u soudu uznal vinu a chce vypovídat. Nebude však odpovídat na otázky obhájců jeho spoluobviněných, ale pouze na dotazy soudu a státního zástupce.
Další dva hlavní aktéři kauzy, Michal Redl a Petr Hlubuček, se cítí nevinní. Redl se přiznal pouze k jednomu bodu obžaloby, konkrétně k tomu, že „neoprávněně jinému nabídl omamnou látku“.
Redl přečetl u soudu jen krátké vyjádření, odpovídat na otázky odmítl. Kose čeká výslech v úterý
Redl v pondělí u soudu odmítl vypovídat, přečetl jen krátké stanovisko k celé věci. Ve zkratce: Redl nesouhlasí se skutkovým popisem, právní kvalifikací ani navrženým trestem u dalších tří bodů obžaloby.
„Svou výpověď omezím na stručné vyjádření, neboť vrchní státní zástupce mi zpřístupnil pouze necelá dvě procenta důkazů shromážděných v přípravném řízení,“ popsal Redl. Na totéž si již při začátku jednacího dne stěžovali i jeho obhájci a dodali, že kvůli porušení unijního práva si budou stěžovat u Evropské komise.
Průběh prvního dne
V pondělí dorazili k soudu všichni obvinění mimo Ivo Pitrmana. Řidič ústřední postavy kauzy – lobbisty Michala Redla – požádal o jednání v jeho nepřítomnosti.
Kromě Kose projevil zájem o uzavření dohody o vině a trestu i další obviněný, bývalý šéf IT jednotky dopravního podniku Luděk Šteffel. O dalším dění prvního dne soudního jednání si můžete přečíst ZDE.