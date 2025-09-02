ONLINE: ‚Nedůvodné.‘ Krajský soud v Ústí zamítl návrhy na zrušení kandidátky Pirátů a SPD

Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl návrhy na zrušení kandidátní listiny České pirátské strany a SPD pro říjnové sněmovní volby. Návrhy jsou podle soudu nedůvodné. Vyplývá to z usnesení soudu zveřejněném na úřední desce.

Zahájení volební kampaně Pirátů pro sněmovní volby a představení kandidátů. Zprava vpředu Ivan Bartoš, předseda strany Zdeněk Hřib a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem podalo žalobu hnutí Přísaha proti registraci kandidátní listiny České pirátské strany.

Důvodem bylo to, že se na ní nacházejí i zástupci Zelených a s ohledem na uzavření smlouvy jde podle hnutí o volební koalici. Po podání žaloby to novinářům řekl předseda Přísahy Róbert Šlachta. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na to uvedl, že se Šlachta pouze snaží zviditelnit.

Šlachta řekl, že jeho hnutí žalobu podalo pouze pro Ústecký kraj, kde sám kandiduje jako lídr kandidátky Přísahy. Důvodem je podle něj to, že tam Zelení na společné kandidátce figurují nejvýrazněji, když obsadili 5., 9., 13., 19., 25. a 26. místo. Přísaha také podle Šlachty nechce zbytečně zatěžovat soudní systém žalobami ve více krajích.

Ústecký krajský soud zamítl také návrh uskupení Česká republika na 1. místě! na zrušení registrace kandidátní listiny politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Navrhovatel tvrdil, že kandidátka SPD měla být registrována jako koaliční kandidátka, protože SPD spolupracuje se stranami Trikolora, PRO či Svobodní a v kampani vystupují společně.

Soud označil návrh za nedůvodný. Stejně rozhodl už dříve v případě návrhu strany Volt Česko na zrušení kandidátky SPD.

