ONLINE: Podaří se podnikateli Kosovi uzavřít dohodu v kauze Dozimetr? Zatím přiznal přijímání ‚provizí‘
Ve středu by mohlo být jasno, zda se v kauze Dozimetr podaří obžalovanému podnikateli Pavlu Kosovi uzavřít se žalobcem dohodu o vině a trestu. Státní zástupce zatím tuto možnost nevyloučil. Konečnou dohodu bude schvalovat soud. Kos při úterním výslechu přiznal, že s lobbistou Michalem Redlem ‚investovali‘ do expolitika Petra Hlubučka a za to získávali nejen byznysové pobídky, ale i „provize“. Server iROZHLAS.cz sleduje jednání přímo na místě.
Spoluzakladatel údajné organizované skupiny, která měla podle žalobce ovlivňovat zakázky především v pražském dopravním podniku, podnikatel Pavel Kos, vypovídal celé úterý.
‚Investice‘ do Hlubučka měly Kosovi vynést tři miliony. Své ‚provize‘ měli dostávat i další obžalovaní
Přesto ho soudce opakovaně napomínal, že jeho výpověď je velmi obecná a při otázkách na detaily konkrétních schůzek či hovorů odpovídal buďto pár slovy, nebo sdělením, že už si to nepamatuje.
Přesto má šanci stále uzavřít se žalobcem dohodu. Ta by mu mohla třeba i zmírnit navrhovaný trest desetiletého vězení, o což zřejmě Kos i svým prohlášením viny a ochotou vypovídat proti dalším obžalovaným členům skupiny usiluje.
I proto soudce Obvodního soudu pro Prahu 9 Jakub Kriebel na středeční líčení v kauze Dozimetr nepředvolal žádné svědky ani obžalované k výslechu. Kdyby se Kosovi dohodu uzavřít nepodařilo, plánuje řešit během středečního jednání procesní věci.
Prohlásil vinu, v detailech mlžil
Při svém úterním výslechu podnikatel Kos soudu potvrdil, že přijímal „provize“ – tedy úplatky z ohnutých zakázek v pražském dopravním podniku.
Vysvětlil své vazby na hnutí STAN i pražské politické uskupení Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). Pro to měl údajně v roce 2018 také shánět sponzory, o čtyři roky později pak, opět podle jeho výpovědi, společně s lobbistou Michalem Redlem „investoval“ do kampaně někdejšího náměstka pražského primátora Petra Hlubučka – dalšího obžalovaného v kauze Dozimetr.
Za svou podporu očekával „byznysové pobídky“, ale dočkal se i zmíněných „provizí“ z úplatků od obžalovaných firem, ze kterých podle jeho výpovědi získal za čtyři roky celkem tři miliony korun. Zároveň měl dostávat „poděkování“ v desetitisícových částkách od v kauze obviněného Mateje Augustína za jeho jmenování členem představenstva a ekonomickým ředitelem dopravního podniku.
Stejně tak Kos obecně popsal vztahy mezi jednotlivými členy skupiny, jejich role či opatření, která skupina zaváděla proto, aby se vyhnula odhalení policií. Detailně jsme úterní Kosovu výpověď popsali zde.
Hlava celé skupiny, zmiňovaný lobbista Michal Redl, v pondělí u soudu odmítl vypovídat, přečetl jen krátké stanovisko k celému případu. Ve zkratce: Redl nesouhlasí se popisem žalobce, k čemu mělo v kauze Dozimetr docházet, nesouhlasí s právní kvalifikací a ani navrženým trestem za zbylé tři body obžaloby. Že se cítí nevinen, prohlásil také zmíněný pražský expolitik Petr Hlubuček.
Kauza Dozimetr
„Kauza Dozimetr“ obecně označuje protikorupční operaci, kterou elitní policisté zahájili svým zásahem na pražském magistrátu v roce 2022, kvůli korupci a klientelismu, jež souvisí s hospodařením pražského dopravního podniku. Modus operandi celé skupiny popsal server iROZHLAS.cz už v neděli na základě bezmála třísetstránkové obžaloby. Státní zástupce Adam Borgula v ní píše, že zejména s využitím Hlubučkova vlivu měla skupina dosadit do vedoucích pozic jednotlivých odborů a jednotek dopravního podniku své lidi. Ti pak měli jít skupině „na ruku“, tipovat zakázky vhodné k ovlivňování, tlačit na podnikatele a žádat po nich za přidělení zakázek či prodlužování kontraktů úplatky.
V hlavní větvi kauzy je obžalovaných osm lidí a dvě firmy. Mimo zmíněné hlavní protagonisty jde o bývalé šéfy odborů dopravního podniku Luďka Šteffela, Dalibora Kučeru a Martina Vejsadu, dále Redlova řidiče Ivo Pitrmana a podnikatele v IT Maroše Jančoviče. Na poslední chvíli stáhl žalobce obžalobu bývalého ekonomického ředitele Mateje Augustína, který začal s policií spolupracovat.