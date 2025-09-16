ONLINE: Prezident Pavel chystá před volbami projev. Nebude ale radit, komu mají dát lidé hlas

Prezident Petr Pavel bude mít v týdnu před sněmovními volbami televizní projev k národu. Chce mimo jiné vyzvat k účasti, ale také třeba vyvrátit obavy z případné manipulace voleb. Nehodlá naopak doporučovat, komu by měli lidé dát hlas. Serveru Aktuálně.cz to řekl šéf komunikace Hradu Vít Kolář. Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.

Sledujeme online Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Prezident Petr Pavel

Prezident Petr Pavel | Foto: Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial | Zdroj: Profimedia

Projev má prezident pronést v úterý 30. září a odvysílají ho všechny tři hlavní televizní stanice – Česká televize, Nova a Prima, uvedl server Aktuálně.cz. Podle serveru Seznam Zprávy ale ještě termín není jistý, protože ve hře je nejen úterý, ale i pondělí.

„Bude to krátký projev prezidenta Petra Pavla před volbami. Občanům během něj sdělí věci, které považuje v danou chvíli za zásadní. Chce, aby lidé věděli, co je z jeho pohledu důležité a o co v letošních volbách jde,“ řekl Kolář. Pavel podle něj vyjádří přesvědčení, že ať už volby dopadnou jakkoli, potvrdí se, že je v Česku demokracie pevná a instituce silné.

Bez doporučení

Zdůraznil, že Pavel je nadstranický prezident, a proto nechce dávat žádná doporučení s výjimkou toho, aby lidé k volbám šli.

3:22

Nejen labubu či křovinořezy. V letošní kampani jsou ve velkém zapojení influenceři i umělá inteligence

Číst článek

„Určitě je ale důležité zamyslet se i nad postavením České republiky ve světě, nad mezinárodní situací a nad tím, jaká vláda by byla pro tuto zemi v současných těžkých dobách nejlepší a nejstabilnější,“ podotkl Kolář. Serveru iDNES řekl, že projev ještě není hotový.

Podle serveru Seznam Zprávy chce Pavel také uklidnit veřejnost, že český volební systém je důvěryhodný a lidé se nemají obávat manipulace s hlasy.

Například v únorovém průzkumu agentury STEM souhlasilo 78 procent dotázaných s tím, že volby mohou být negativně ovlivněny sociálními sítěmi, 60 procent mělo obavy z volebních podvodů v souvislosti s korespondenční volbou pro Čechy žijící v zahraničí a 54 procent se obávalo manipulace voleb současnou vládou.

Pohled politologa

Politolog Lubomír Kopeček upozornil na to, že také předchozí prezidenti většinou vyzývali k účasti u voleb, nebývalo to ale v televizním projevu.

Median: ANO by ve volbách do Sněmovny mělo těsně nad 30 procent. Stačilo! dotahuje STAN

Číst článek

Připomněl, že například předchozí prezident Miloš Zeman před sněmovními volbami v roce 2017 i 2021 otevřeně některou z politických stran podpořil. Také Václav Klaus se podle politologa v roce 2010 „lehce vstřícně vyjádřil směrem k ODS“. „Nemyslím si ale, že by Petr Pavel jako Miloš Zeman říkal, koho bude volit,“ řekl Kopeček serveru Aktuálně.

V předvolebních průzkumech s velkým náskokem vede opoziční hnutí ANO. Na druhém místě je vládní koalice Spolu následovaná hnutím SPD.

Volební účast by například podle v úterý zveřejněného průzkumu agentury Median, který čerpá data ze srpna, dosáhla 57,5 procenta, při volbách před čtyřmi lety přesáhla 65 procent.

ako, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme