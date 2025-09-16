ONLINE: Prezident Pavel chystá před volbami projev. Nebude ale radit, komu mají dát lidé hlas
Prezident Petr Pavel bude mít v týdnu před sněmovními volbami televizní projev k národu. Chce mimo jiné vyzvat k účasti, ale také třeba vyvrátit obavy z případné manipulace voleb. Nehodlá naopak doporučovat, komu by měli lidé dát hlas. Serveru Aktuálně.cz to řekl šéf komunikace Hradu Vít Kolář. Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.
Projev má prezident pronést v úterý 30. září a odvysílají ho všechny tři hlavní televizní stanice – Česká televize, Nova a Prima, uvedl server Aktuálně.cz. Podle serveru Seznam Zprávy ale ještě termín není jistý, protože ve hře je nejen úterý, ale i pondělí.
„Bude to krátký projev prezidenta Petra Pavla před volbami. Občanům během něj sdělí věci, které považuje v danou chvíli za zásadní. Chce, aby lidé věděli, co je z jeho pohledu důležité a o co v letošních volbách jde,“ řekl Kolář. Pavel podle něj vyjádří přesvědčení, že ať už volby dopadnou jakkoli, potvrdí se, že je v Česku demokracie pevná a instituce silné.
Bez doporučení
Zdůraznil, že Pavel je nadstranický prezident, a proto nechce dávat žádná doporučení s výjimkou toho, aby lidé k volbám šli.
„Určitě je ale důležité zamyslet se i nad postavením České republiky ve světě, nad mezinárodní situací a nad tím, jaká vláda by byla pro tuto zemi v současných těžkých dobách nejlepší a nejstabilnější,“ podotkl Kolář. Serveru iDNES řekl, že projev ještě není hotový.
Podle serveru Seznam Zprávy chce Pavel také uklidnit veřejnost, že český volební systém je důvěryhodný a lidé se nemají obávat manipulace s hlasy.
Například v únorovém průzkumu agentury STEM souhlasilo 78 procent dotázaných s tím, že volby mohou být negativně ovlivněny sociálními sítěmi, 60 procent mělo obavy z volebních podvodů v souvislosti s korespondenční volbou pro Čechy žijící v zahraničí a 54 procent se obávalo manipulace voleb současnou vládou.
Pohled politologa
Politolog Lubomír Kopeček upozornil na to, že také předchozí prezidenti většinou vyzývali k účasti u voleb, nebývalo to ale v televizním projevu.
Připomněl, že například předchozí prezident Miloš Zeman před sněmovními volbami v roce 2017 i 2021 otevřeně některou z politických stran podpořil. Také Václav Klaus se podle politologa v roce 2010 „lehce vstřícně vyjádřil směrem k ODS“. „Nemyslím si ale, že by Petr Pavel jako Miloš Zeman říkal, koho bude volit,“ řekl Kopeček serveru Aktuálně.
V předvolebních průzkumech s velkým náskokem vede opoziční hnutí ANO. Na druhém místě je vládní koalice Spolu následovaná hnutím SPD.
Volební účast by například podle v úterý zveřejněného průzkumu agentury Median, který čerpá data ze srpna, dosáhla 57,5 procenta, při volbách před čtyřmi lety přesáhla 65 procent.