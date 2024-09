ONLINE: Řeka Bělá se na Jesenicku vylila z koryta, voda odřízla Višňovou na Frýdlantsku

Mikulovický starosta Roman Šťastný (STAN) ráno řekl, že voda zaplavila některé domy, možnost evakuace však nikdo z jejich obyvatel nevyužil.

Podle Šťastného se do několika domů v obci dostala voda z přítoků Bělé. „Nebude jich úplně mnoho, ale jsou. Samozřejmě není to tak, že by tam voda byla třeba tři metry vysoko, ale těch 20, 30, 40 centimetrů to zaplavené je. Bohužel tam, kde teď voda stojí nebo se vylila, je laguna. Není možné odtamtud vodu nějak rychle dostat. Bude se muset počkat, až klesne,“ řekl starosta.

Obec podle něj nabídla lidem, kteří zaplavené domy obývají, evakuaci do předem přichystaných prostor. „Zatím to nikdo využít nechce. Lidé zůstávají doma, mají většinou vystěhovaný nábytek a další majetek do patra a čekají, co bude dál,“ uvedl Šťastný.

Hasiči v oblastech zasažených povodněmi spolupracují s místními dobrovolnými jednotkami. „Prosíme obyvatele území, aby byli obezřetní a nechodili monitorovat stav toku, může jim hrozit nebezpečí. Zároveň žádáme všechny, aby spolupracovali se složkami IZS (integrovaného záchranného systému) a uposlechli jejich rozkazy, především v případě evakuace. Život je důležitější než majetek,“ uvedla mluvčí.

V souvislosti s nepříznivým počasím evidují hasiči v Olomouckém kraji od čtvrtka 400 zásahů. Podle mluvčí pracují na mnoha místech regionu. „V terénu je nyní asi 40 jednotek, tj. zhruba 150 hasičů. Nejvíce zásahů je na Jesenicku, asi 20, a to v obcích podél toku Bělé a Vidnávky,“ uvedla Balážová.

Kromě Mikulovic a České Vsi pomáhají hasiči například v Písečné, Bělé pod Pradědem, Jeseníku nebo v Žulové. „Především vytahujeme naplaveniny z koryt řek, čistíme propustky, aby voda mohla v korytech odtékat. Na některých místech čerpáme laguny tam, kde by mohly ohrozit domy,“ uvedla mluvčí.

Štáb Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje od pátku koordinuje a řídí přípravné, záchranné a likvidační práce v souvislosti s výstrahami a extrémním počasím. Spolupracuje při tom s operačním střediskem, povodňovými komisemi a s dotčenými orgány.

Třetí stupeň povodňové aktivity znamenající ohrožení platil v sobotu ráno na Jesenicku kromě Bělé v Mikulovicích také na Černém potoce ve Velké Kraši, Stříbrném potoce v Žulové a na Vidnávce ve Vidnavě. Na dalších pěti místech v Olomouckém kraji byl k 07.40 druhý stupeň povodňové aktivity značící pohotovost. První povodňový stupeň, tedy bdělost, hlásilo ve stejném čase v kraji devět stanic.

Odřízuntá Višňová

V sobotu po půl sedmé ráno byl některý z povodňových stupňů na 145 místech Česka. Třetí stupeň, tedy stav ohrožení, byl už na více než 30 místech dvou desítek toků. Extrémní povodňové ohrožení je podle meteorologů například na Frýdlantsku, Jesenicku, Bruntálsku, Karvinsku, na horním toku Labe a také na jihu Čech. Obec Višňovou voda odřízla od zbytku Frýdlantska. Hladiny řek budou na mnoha místech ještě stoupat, uvedli hydrometeorologové.

Starosta Višňové na Frýdlantsku Michal Scheidl ráno informoval, že jeho obec voda odřízla od zbytku regionu. Voda z rozvodněné Smědé zaplavila silnice a dopravu tak na místě zajišťuje evakuační tatra hasičů. Do domů se zatím voda nedostala.

„V současné chvíli jsme odříznutí od zbytku světa. Uzavřené jsou obě komunikace z Předlánc do Višňové, silnice z Poustky do Minkovic a také z Minkovic do Vísky,“ potvrdil ráno starosta Michal Scheidl. Před 7.30 byla hladina Smědé ve Višňové-Předláncích ve výší 273 centimetrů, k dosažení extrémního stavu, tedy padesátileté vody, tam chybělo 63 centimetrů.

Obyvatele podle starosty zatím evakuovat nemuseli, tatru ve Višňové potřebují k přepravě lidí. „Aby občané měli možnost se dostat z vesnice a do ní,“ řekl.

Za uplynulých 24 hodin spadlo podle ČHMÚ na většině území 25 až 85 milimetrů vody. Nejvíce pršelo v Jeseníkách, Krkonoších a Jizerských horách, kde stanice evidovaly 95 až 171 milimetrů, tedy litrů vody na metr čtvereční.

Meteorologové v sobotu očekávají nejvyšší srážkové úhrny v jihovýchodní polovině republiky a na severovýchodních horách. „Zejména na tocích odvodňujících Jeseníky a Beskydy předpokládáme i nadále výrazné překročení 3. stupně povodňové aktivity. V Čechách se srážková situace bude v odpoledních hodinách přechodně uklidňovat,“ uvedl ČHMÚ.

Jaké povodňové stupně jsou na tocích ve vašem okolí? Podívejte se na interaktivní mapě (plné zobrazení mapy k dispozici zde)