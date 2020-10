ONLINE: Do úterního večera přibylo 3906 nových případů koronaviru. Nemocných je přes 65 tisíc

Během úterý zatím prokazatelně přibylo 3906 lidí s pozitivním testem na koronavirus. Potvrzují to data zveřejněná na webu ministerstva zdravotnictví. V Česku je tak aktuálně 65 814 lidí s onemocněním covid-19. Nejvíc pozitivních případů na 100 tisíc obyvatel zůstává na Uherskohradišťsku. Ohniska nemoci jsou také na Příbramsku nebo v okrese Plzeň-sever. Vláda z důvodu rostoucích čísel už v pondělí oznámila novou řadu zpřísňujících se opatření. Praha 19:42 13. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli vysokému počtu nově infikovaných vláda v pondělí zavedla s platností od středy další opatření, která mají bránit šíření nákazy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Počet prokázaných případů nemoci covid-19 v Česku jen do úterního večera stoupl o dalších 3906.

To je jen o něco méně, než v pondělí za celý den. To také s koronavirem zemřelo 54 lidí, nejvíce od začátku epidemie. Vyplývá to z aktualizovaných údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Celkem se už z covidu-19 vyléčilo přes 58 tisíc lidí. Od 1. března se přitom v Česku koronavirem nakazilo přes 125 000 lidí. Hospitalizovaných je nyní 2503 osob, necelých 1100 v souvislosti s covidem-19 zemřelo.

U většiny nakažených má nemoc mírný průběh nebo jsou úplně bez příznaků. Nejrychleji se nyní nemoc šíří na Uherskohradišťsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno téměř 628 nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Druhým nejpostiženějším okresem je Příbramsko, třetím Plzeň-sever.

