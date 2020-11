ONLINE: Za středu přibylo zatím 2482 nově nakažených. Index rizika je stále na čísle 70

V České republice do 18.00 přibylo 2482 potvrzených případů koronaviru. Je to zhruba o 1900 méně než za stejnou dobu minulou středu. V zemi je 111 000 nakažených. Počet hospitalizovaných s covidem-19 klesl o více než 500 na 6322. Do statistik ale přibylo dalších 149 úmrtí. S koronavirem v Česku zemřelo 6707 lidí. Sledujeme online Praha 18:28 18. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve středu přibylo méně nakažených než minulý týden. | Foto: Petr Horník | Zdroj: Právo / Profimedia

Rizikové skóre se na 70 bodech drží sedmým dnem. Body odpovídají čtvrtému stupni opatření proti covidu-19, v současnosti ale nadále platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. V současné době potřebuje intenzivní péči v nemocnicích asi tisíc lidí nakažených s covidem-19, v nemocnicích jich je přes 6800. Maximální počet byl kolem 8300 lidí.

Lidí hospitalizovaných s koronavirem je nyní nejméně od 26. října. Poprvé od konce října také klesl pod 1000 počet pacientů v těžkém stavu, aktuálně jich je 961. Stále ovšem přibývají zemřelí. Od 19. října jsou denní počty úmrtí trojciferné. Na středu zatím připadá 46 úmrtí, tyto údaje ale obvykle při dalších aktualizacích rostou.

Laboratoře v úterý provedly 17 100 testů, přibližně o 9000 méně než v pondělí. Ve volných dnech se ale testuje méně. Podíl pozitivních testů vzrostl na 24,8 procenta, v pondělí byl o čtyři procentní body nižší. Sedmidenní průměr je zhruba 24 procent.

Svateb, pohřbů či bohoslužeb se od středy smí účastnit 15 lidí, dosud to bylo deset. Zákaz volného pohybu nově neplatí pro venkovní sportoviště. K uzavření registrovaného partnerství už nebude třeba, aby bylo neodkladné. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že záležitost ve svém protiepidemickém opatření lépe definuje.

Ministerstvo minulý týden uvedlo, že pokud zůstane index rizika do středy pod 75, navrhne vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí. Pokud by se Česko posunulo z pátého do čtvrtého, druhého nejpřísnějšího pásma PES, znamenalo by to například začátek nočního zákazu vycházení až od 23:00.

Do školy by se také mohly vrátit všechny děti z prvních stupňů a druhé stupně by se střídaly po dvou týdnech. Najednou by se také mohlo setkávat až šest lidí, na svatbách a pohřbech 20. Naopak dál by byly uzavřeny například restaurace kromě okének, obchody kromě potravin a dalších nezbytných, hotely, muzea, divadla a byly by zakázány amatérské sportovní soutěže.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se domnívá, že na Vánoce by Česko mohlo být ve třetím z pěti stupňů protiepidemického systému (PES). Ve čtvrtek chce vyhodnotit data za první týden fungování systému, která zatím naznačují zlepšování situace s nákazou covidem-19. Ve čtvrtek by se také spolu s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) měl Blatný na tiskové konferenci vyjádřit k dalšímu postupu návratu dětí do škol.