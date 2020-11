ONLINE: Do sobotního večera přibylo v Česku 1999 případů koronaviru. Počet hospitalizovaných klesá

Ve srovnání s předchozím týdnem v Česku dál ubývá případů koronaviru. V sobotu jich zatím hygienici odhalili 1999, tedy o necelou stovku méně než minulou sobotu do večera. Snižuje se také počet hospitalizovaných, pátečních 6101 je nejméně téměř za měsíc. Zemřelých ale dál přibylo na 7067. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Sledujeme online Praha 19:48 21. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvíce nakažených je v současnosti na Havlíčkobrodsku, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali 732 nakažených na 100 tisíc obyvatel. ilustrační foto | Foto: Johan Nilsson | Zdroj: TT News Agency/Reuters

Vysoký zůstává podíl nakažených mezi poprvé testovanými na koronavirus. V posledních dvou dnech se držel těsně pod 28 procenty, v posledním týdnu zůstává zhruba mezi 25 a 30 procenty. Klesá přitom intenzita testování. Laboratoře v pátek provedly 23 798 testů, což bylo asi o čtvrtinu méně než o týden dřív.

Denní přírůstky nakažených v Česku klesají už dva týdny, v tomto týdnu byl nejvyšší nárůst 6471 případů ve čtvrtek. Odhalených pátečních 5810 infikovaných bylo o 1547 méně než před týdnem.

Od březnového začátku epidemie se nákaza prokázala u 489 563 lidí, většina měla mírný průběh nemoci covid-19. Vyléčilo se 390 065 z nich. Z aktuálně hospitalizovaných je 860 ve vážném stavu, stejně jako v případě všech nynějších pacientů s koronavirem je to nejméně od 25. října.

Zpomaluje zřejmě také nárůst počtu úmrtí s covidem-19. Za pátek jich podle dosavadních čísel přibylo 78, údaj je dvojciferný poprvé od 18. října. Při následujících aktualizacích ale počty zemřelých mohou růst. Celkové množství úmrtí se v pátek překročením sedmitisícové hranice zdvojnásobilo od konce října.

Nejvíce nyní covid-19 zasahuje Havlíčkobrodsko, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali 732 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Nad 500 případů má v tomto přepočtu aktuálně také Svitavsko a Chrudimsko. Relativně nejlépe je na tom za poslední týden Trutnovsko se zhruba 136 nakaženými na 100 tisíc obyvatel.

Postupné zlepšování epidemické situace v Česku umožní od pondělí začít s rozvolňováním opatření proti šíření koronaviru. Země se posune v protiepidemickém systému PES z pátého nejtvrdšího stupně do čtvrtého, rozhodla v pátek vláda.

Povoleno bude shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou, zákaz vycházení bude začínat od 23.00 místo současných 21.00. Obdobně se může prodloužit otvírací doba obchodů. Svateb, pohřbů nebo bohoslužeb se bude moci účastnit až 20 lidí. Od středy 25. listopadu se také do lavic vrátí závěrečné ročníky středních škol a obnoví se v nich praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Zároveň se mohou začít scházet k výuce skupiny do 20 studentů posledních ročníků na vysokých školách.