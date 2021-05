ONLINE: Ve čtvrtek přibylo 1559 nakažených. Očkování dostalo nejvíce lidí od začátku vakcinace

Denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 byl ve čtvrtek podruhé za sebou pod dvěma tisíci. Testy prokázaly 1559 nově nakažených, o 670 méně než před týdnem. Ve čtvrtek dostalo v Česku očkování proti nemoci covid-19 nejvíce lidí v jednom dni od začátku vakcinace. Očkováno bylo 81 753 lidí, informoval v pátek na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO). Praha 7:38 7. 5. 2021 (Aktualizováno: 8:24 7. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velkokapacitní očkovací centrum O2 Universum | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od loňského března se nákaza v zemi potvrdila u více než 1,6 milionu lidí. Z toho 29 608 pacientů s potvrzenou nemocí covid-19 zemřelo.

Denní nárůsty počtu nově nakažených několik týdnů klesají, ještě na počátku března dosahovaly téměř k 17 000. Ve středu se poprvé od konce loňského září dostal nárůst pod dva tisíce za všední den. O víkendech se sice počty nově nakažených v posledních týdnech dostaly i pod 1000, o volných dnech se však mnohem méně testuje.

Počet nových případů covidu-19 za týden v Česku k pátku klesl na 111 na 100 000 obyvatel, což je o sedm případů méně než předchozí den. Tímto údajem se nyní vláda řídí při uvolňování protiepidemických opatření.

Očkování zrychluje

V ČR se začalo očkovat koncem loňského prosince a od té doby bylo podáno asi 3,42 milionu dávek a plně očkováno je přes milion lidí.

Počty očkovaných v poslední době kolísaly, tento týden se držely kolem 70 000 podaných dávek vakcíny denně, přičemž ve středu byl zaznamenán třetí nejvyšší počet aplikovaných injekcí s vakcínou. Dostalo ji přes 76 000 lidí.

V Česku se očkuje čtyřmi vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Na 78 procent dávek bylo od Pfizer/BioNTech. Vakcínu Johnson & Johnson, u níž se na rozdíl od ostatních používá jen jedna dávka, zatím dostalo přes 10000 lidí, to představuje 0,31 procenta ze všech podaných dávek.

Na řadu s očkováním nejdříve přišli v republice klienti domovů pro seniory a zdravotníci, postupně se přidávali i senioři nebo učitelé. V současné době je registrace k očkování otevřená pro všechny starší 50 let, přednost mají také mladší pacienti s vybranými nemocemi. Podle nedávného vyjádření Babiše by se příští středu mohla otevřít registrace k očkování proti covidu pro lidi ve věku od 45 let.

89939