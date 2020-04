ONLINE: Rozpor v prodlužování nouzového stavu? ANO je proti, ČSSD chce podle Babiše pokračovat

Premiér Andrej Babiš ani ostatní ministři za ANO nechtějí dál prodlužovat nouzový stav, který v Česku platí do konce dubna kvůli šíření koronaviru. V televizi Prima v úterý předseda vlády řekl, že ministři za sociální demokracii jsou naopak pro prodloužení. Vláda bude tento rozpor mezi koaličními partnery řešit ve čtvrtek. „Musíme si vyříkat argumenty,“ uvedl Babiš. Sledujeme online Praha 19:33 21. 4. 2020 (Aktualizováno: 20:31 21. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO) mají na prodloužení nouzového stavu odlišný názor. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kabinet se zatím nerozhodl, zda bude žádat poslance o možnost nouzový stav znovu prodloužit. Šéf Ústředního krizového štábu a předseda ČSSD Jan Hamáček opakovaně prohlásil, že prodloužení nutné bude, argumentuje především snazšími centrálními nákupy ochranných prostředků. Babiš v pondělí vyzval členy kabinetu, aby si na otázku vytvořili každý vlastní názor. Z došlých odpovědí vyplývá, že ministři sociální demokracii chtějí stav nouze prodloužit, ministři za ANO nechtějí, řekl v úterý večer premiér.

Jan Hamáček

@jhamacek Pokud si pan premiér nepřeje pokračování nouzového stavu, nemá smysl o prodloužení žádat. Vydám na Ministerstvu vnitra pokyny k přípravě ukončení centrální distribuce ochranných pomůcek k 30.4. 28 230

Pokud k 30. dubnu nebude v Česku prodloužen nouzový stav, přinese to podle Hamáčka řadu komplikací. Nebude možné například centrálně nakupovat ochranné prostředky, kontrolovat vstup cizinců do země či ukládat pracovní povinnost, tvrdí. Zatímco se k možnosti znovu prodloužit nouzový stav zástupci opozice staví rezervovaně, komunisté, kteří Babišovu menšinovou vládu tolerují, jsou připraveni podpořit pokračování tohoto mimořádného stavu do 17. května.

Koronavirus v Česku

Počet úmrtí pacientů nakažených novým koronavirem v českých nemocnicích přesáhl dvě stovky. K úterním 17.30 eviduje ministerstvo zdravotnictví 201 případů. Celkový počet prokázaných případů nemoci covid-19 je 6961, za úterý jich zatím přibylo 61. Počet vyléčených stoupl od úterního rána o 156 na 1753. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

V pondělí zaznamenali zdravotníci v Česku 154 nových nakažených, nejvíc od minulé středy. V úterý přibylo 61 nových případů, což je zatím nejnižší denní přírůstek od 14. března. Definitivní údaj o počtu nově odhalených případů za úterý zveřejní ministerstvo ve středu ráno.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v úterý dopoledne řekl, že pondělní data naznačují další růst počtu nakažených s nemocí covid-19. Jde podle něj o první signál, že se projevilo spontánní uvolnění opatření o Velikonocích, který zatím nemá statistický význam. Dodal, že je proto potřeba počkat na úterní a středeční data. Koncem týdne chce ministerstvo zveřejnit nové odhady vývoje epidemie.

Nákaza v Praze

Praha má podle ministerských statistik nejvyšší počet případů covid-19 ze všech krajů. Potvrzené případy nákazy koronavirem u lidí s trvalým bydlištěm v Praze tvoří necelou čtvrtinu ze všech případů v Česku. Praha má také největší podíl lidí s covid-19 v přepočtu na obyvatele. Na každých 100 000 obyvatel hlavního města připadá přibližně 121 případů nemoci covid-19.

V Praze je 1635 případů nákazy covid-19. Od pondělního večera jich přibylo 38, což je nevětší mezidenní nárůst od 11. dubna. Za posledních 24 hodin vzrostl v hlavním městě i počet úmrtí pacientů s novým koronavirem, a to o dva na celkových 65 případů. Údaje platné k úterním 18.00 zveřejnila na webu pražská hygienická stanice.

V pondělí přibylo v metropoli 28 infikovaných, o deset méně než v úterý. Ještě výraznější rozdíl je v počtu vyléčených pacientů. V pondělí jejich počet stoupl o 50, v úterý o 22 na celkových 426.

Čísla zveřejňovaná pražskými hygieniky se liší od údajů na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví. Podle nich je v Praze případů nemoci 1648 a úmrtí 76. Údaje hygieniků podle ministerstva nezahrnují případy, které zjistí jiné laboratoře a hygienici je zatím neověřili.