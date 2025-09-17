ONLINE: Stížnosti na koalice budou priorita, rozhodnutí do voleb nelze slíbit, říká ústavní soudce Baxa
Stížnosti na údajné nepřiznané koalice ve sněmovních volbách budou pro ústavní soudce nyní prioritou. Rozhodnutí ještě před volbami, které se konají 3. a 4. října, ale nelze slíbit, řekl ve středu novinářům předseda soudu Josef Baxa.
„Nemohu slíbit za sebe ani za celý soud, do kdy rozhodneme. Ale jsme si vědomi vážnosti toho rozhodnutí, proto jsme ostatní věci odsunuli a zabýváme se tímto případem,“ uvedl Baxa.
Na soud se obrátilo hnutí Volt Česko, podalo dvě stížnosti. Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Ve středu plénum rozhodlo, že se oběma podněty bude zabývat ve společném řízení.
Soudcem zpravodajem, který připraví podklady pro rozhodnutí, je Milan Hulmák. Plénum se k problematice vrátí na příštím neveřejném zasedání pléna, které se koná pravidelně každý týden ve středu.
Volt Česko žádá vyjasnění definice koalice, případně zrušení části volebního zákona. Jednu stížnost hnutí podalo kvůli kandidátkám Stačilo!, jako zpravodaj ji dostal na starost Hulmák, druhou kvůli kandidátkám SPD. Původně připadla Veronice Křesťanové.