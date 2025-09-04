ONLINE: Strana Volt trvá na zrušení kandidátky Stačilo! Obrátila se kvůli tomu na Ústavní soud

Strana Volt Česko se obrátí na Ústavní soud kvůli tomu, že krajské soudy zamítly její návrhy na zrušení kandidátních listin hnutí Stačilo! do říjnových sněmovních voleb. Ve čtvrtek to řekl mluvčí strany Duy Hoang Do.

Hnutí Stačilo! (ilustrační foto)

Podle Voltu některé soudy uznaly, že Stačilo! je ve skutečnosti koalicí (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Volt je přesvědčený, že Stačilo! je ve skutečnosti nepřiznanou koalicí a porušuje zákon. Krajské soudy ale všechny návrhy Voltu i dalších subjektů na zrušení registrací kandidátek zamítly, uvedlo ve středu ministerstvo vnitra.

Koalice je koalicí, pokud se za ni prohlásí. Vyplývá to z nálezu Ústavního soudu z 90. let, říká právník

Podle Voltu se rozhodnutí jednotlivých krajských soudů liší a některé z nich uznaly, že Stačilo! je ve skutečnosti koalicí. „Soudy nám daly jasné vodítko, že kandidatura Stačilo! je vůči ostatním politickým stranám neférová,“ uvedla strana v tiskové zprávě.

