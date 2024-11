ONLINE: Ústavní soud projedná ‚lex Babiš II‘. Návrh na zrušení části zákona o střetu zájmů podalo ANO

Ústavní soud ve středu začne veřejně projednávat návrh na zrušení části takzvaného lex Babiš II, tedy zpřísněného zákona o střetu zájmů. Návrh na jeho zrušení podal poslanecký klub hnutí ANO. Vadí mu způsob, jakým vládní koalice zákon loni ve Sněmovně prosadila a taky to, že omezuje právo vlastnit majetek. Vrcholným politikům totiž zakazuje vlastnit média i formou svěřenských fondů. Sledujeme online Brno 7:05 6. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soud bude jednat o zpřísněném zákonu o střetu zájmů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Návrh na zrušení tak zvaného lex Babiš podalo 70 poslanců opozičního hnutí ANO, tedy všichni kromě předsedy Andreje Babiše. Jde o přijetí pozměňovacího návrhu Jakuba Michálka z Pirátů, který od letoška například zakazuje politikům převádět vlastnictví médií na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu.

Podle hnutí ANO byl koaliční krok protiústavní, protože změna nesouvisela s projednávanou novelou. Ústavní soud si na jednání pozval svědky z řad poslanců, mezi nimi třeba předsedu ústavně-právního výboru Radka Vondráčka z ANO.

„Způsob, jakým byl zákon přijat, to je opravdu krystalický přílepek. Jestli je něco přílepek, tak je to tohle. Myslím si, že to je důvod, proč bylo nařízeno ústní jednání. Ústavní soud si chce udělat obraz o tom, jak všechno v Poslanecké sněmovně probíhalo,“ řekl Vondráček pro Radiožurnál.

Také podle Marka Bendy, předsedy největšího koaličního klubu ODS, je zákon na hraně takzvaného přílepku. Sám jde na jednání jako další svědek.

„Opravdu se to dá těžko odhadnout, určitě se jedná o něco, co je na hraně přílepku. Ale zase víme, že Ústavní soud judikoval jen v několika málo případech. V celé řadě případů nechává věcnou souvislost ležet. Jsem zvědav, jak to dopadne,“ popsal Benda.

Prodej Mafry

Babiš v reakci na novelu zákona o střetu zájmů zvanou lex Babiš v únoru 2017 vložil akcie firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů.

Pod Agrofert spadala mimo jiné mediální společnost Mafra a firma Londa, která provozuje rozhlasové stanice Impuls a RockZone. Agrofert minulý rok prodal pardubickou chemičku Synthesia, Mafru a Londu skupině Kaprain podnikatele Karla Pražáka.

Předloha lex Babiš II zejména zpřísňuje ustanovení, které brání například poslancům, senátorům, členům vlády a nově i prezidentovi provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk.

Aby nebylo možné zákaz obcházet, bude se vztahovat na skutečného majitele provozovatele médií, nikoli na ovládající osobu. Stejně tomu bude u společností v případě zákazu přijímání dotací a investičních pobídek, který míří na členy vlády a nově na hlavu státu.