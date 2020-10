ONLINE: Za úterý přibylo zatím 8845 nakažených koronavirem. Počet úmrtí stoupl v pondělí o 136

V Česku přibylo za úterý k 18.00 8845 nakažených koronavirem - jde o nejvyšší podvečerní nárůst od vypuknutí epidemie. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Počet hospitalizovaných s covidem-19 narostl v pondělí o 578 pacientů, bilance úmrtí se pak v pondělí zvýšila o 136. V obou případech jde o nejvyšší mezidenní nárůst od začátku epidemie. Sledujeme online Praha 18:47 27. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pondělí přibylo za den nejvíce úmrtí i nových hospitalizací od začátku epidemie (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo zaznamenáno přes 277 000 lidí s koronavirem. Více než 104 000 z nich už se uzdravilo. S onemocněním covid-19 se aktuálně potýká přes 170 000 lidí, většina z nich má mírný průběh nemoci.

V nemocnicích je aktuálně 6191 pacientů, 893 z nich je v těžkém stavu, uvádí data ministerstva zdravotnictví. Bilance úmrtí se v pondělí zvýšila o 136, v úterý zatím o 72. Celkově v souvislosti s covidem-19 zemřelo v Česku 2517 lidí.

Denní nárůst potvrzených případů koronaviru v Česku se vrátil na deset tisíc. V pondělí přibylo 10 273 nakažených. Do úterního podvečera přibylo zatím 8845 případů covidu, což je nejhorší průběžný výsledek od začátku epidemie. Před týdnem bylo k 18.00 o zhruba 2000 případů méně.

Laboratoře v Česku udělaly v pondělí téměř 35 000 testů, přibližně o 4000 více než před týdnem. Pozitivních bylo 29,4 procenta analyzovaných vzorků, což byl nejnižší podíl za posledních sedm dní.

Nejvýrazněji nyní roste počet nakažených na Benešovsku, za posledních sedm dní tam přibylo zhruba 1187 případů covidu-19 na 100 000 obyvatel. Následuje Vsetínsko s 1180 a Náchodsko s 1116 případy na 100 000 lidí za týden.

Vláda v pondělí rozhodla o dalším zpřísnění opatření. Od středy začne platit v noci mezi 21.00 a 4.59 zákaz vycházení. Lidé budou v tu dobu moci jít jen do práce, na nutné ošetření či vyvenčit psa. Obchody musí zůstat od 20.00 do 5.00 zavřené, v neděli nebude otevřeno vůbec. Omezují se farmářské trhy. Úřady i firmy by měly také nařídit práci z domova, pokud je to možné.

Opatření by měla platit zatím do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. Počítá se také s plošným testováním obyvatel domovů seniorů. Omezí se péče v nemocnicích i lázních.

